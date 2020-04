Koronawirus w ukraińskiej armii – jest pierwsza ofiara śmiertelna

Koronawirus nie omija ukraińskich sił zbrojnych. W szpitalu w Nadwórnej zmarła pracownica jednej z jednostek wojskowych.

O śmierci kobiety poinformował we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podano, była to pracownica „jednej z jednostek wojskowych w obwodzie iwanofrankiwskim” na zachodzie kraju. Od 20 marca była leczona ambulatoryjnie z rozpoznaniem ostrego zakażenia dróg oddechowych. Po tygodniu jej stan się pogorszył i została przyjęta do szpitala w Nadwórnej. 30 marca trafiła na oddział intensywnej terapii. Zmarła w poniedziałek 6 kwietnia. Tego samego dnia wykryto u niej koronawirusa.

Ukraiński Sztab Generalny podał również, że w ukraińskich siłach zbrojnych wykryto do tej pory cztery przypadki wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19. W samoizolacji pozostaje 87 osób. W ciągu najbliższych 72 godzin samoizolację zakończy 18 osób.

Analiza zachorowań wśród wojskowych i ludności cywilnej pokazuje, że najczęściej do zarażeń dochodzi podczas epizodycznych spotkań z bliskimi osobami, np. przyjaciółmi czy krewnymi, które nie należą do grona osób, z którymi zarażeni spotykają się na co dzień, lub mieszkają razem. – twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według stanu na 7 kwietnia na całej Ukrainie wykryto 1462 przypadki zarażenia koronawirusem. Zmarło 45 osób, 28 chorych wyleczono. W ciągu ostatniej doby koronawirusa wykryto u 143 osób.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraina: zarażeni koronawirusem trafią pod namioty [+VIDEO]

Kresy.pl / Unian