Jedynie 17 proc. Polaków zamierza zaszczepić się na COVID-19 „tak szybko jak to będzie możliwe”

Tylko 17% Polaków zamierza się zaszczepić na COVID-19 tak szybko jak to będzie możliwe, a 23% – dopiero po jakimś czasie. 38% badanych nie zamierza się szczepić w ogóle, a co piąty nie ma w tym temacie zdania – wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ARC Rynek i Opinia.

Opracowanie wyników badań o podejściu Polaków do szczepień przeciwko COVID-19 udostępnione zostało przez rzecznika WUM Martę Wojtach w piątek.

Z dokumentu wynika, że 17 proc. ankietowanych Polaków zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19 tak szybko, jak to będzie możliwe, a 23 proc. dopiero po jakimś czasie. Z kolei 38 proc. badanych nie zamierza szczepić się w ogóle.

W badaniu zwrócono uwagę, że dużo bardziej sceptyczne wobec szczepień przeciwko COVID-19 są kobiety. Jedynie 11 proc. z nich (24 proc. mężczyzn) zamierza zaszczepić się tak szybko, jak będzie to możliwe. 45 proc. kobiet nie zamierza szczepić się w ogóle (32 proc. mężczyzn).

Największymi zwolennikami szybkich szczepień wśród grup wiekowych są osoby w wieku 45-65 lat (22 proc.). Najbardziej niechętni szczepieniom są respondenci w wieku 18-24 lata (45 proc. nie zamierza się szczepić).

Ankietowanym zadano również pytanie o to, co przekonałoby ich do szczepienia. Co trzecia osoba zadeklarowała, że nic. 30 proc. stwierdziło, że takim czynnikiem mogłaby być pewność, że szczepionka chroni całkowicie przed zachorowaniem. Relatywnie mało istotne okazały się możliwość spotkania ze znajomymi, chodzenia bez maseczki czy bezproblemowych wyjazdów za granicę.

– Wyniki są porównywalne do tych, które prezentowaliśmy w czerwcu, mimo że sytuacja zupełnie nie jest porównywalna. Pół roku temu Polacy mogli być sceptyczni, pandemia nie zbierała takiego żniwa jak teraz, można było mieć wrażenie, że temat ucicha, przynajmniej w odczuciu społeczeństwa. Sześć miesięcy później, kiedy pandemia jest w pełnym rozkwicie, niemal każdy z nas zna kogoś, kto był chory lub kto stracił kogoś z rodziny czy przyjaciół, Polacy nadal są zdystansowani. To zadziwiające – powiedział cytowany w badaniu dr hab. med. Wojciech Feleszko.

Lekarz zwrócił także uwagę na wyższy sceptycyzm u kobiet. Powiązał ten fakt z niesprawdzonymi plotkami nt. powodowania przez szczepionkę bezpłodności.

Najbardziej jednak Feleszkę zaskoczyła deklaracja dużej liczby badanych, że nic nie przekonałoby ich do wykonania szczepienia.

Jest to niczym nieuzasadnione poczucie bezkarności. Wszyscy myślą, że ich ten problem nie dotyczy. Nic bardziej błędnego! Pamiętajmy, że w każdej grupie wiekowej COVID-19 powoduje poważne powikłania, również u dzieci – zauważył.

W jego ocenie unikanie szczepień przez osoby, które nie mają przeciwwskazań z powodu widzimisię „nie szczepię się, bo nie” jest „zwyczajnie niesolidarne i skrajnie nieodpowiedzialne.”

Pamiętajmy, że w każdej grupie wiekowej COVID-19 powoduje poważne powikłania, również u dzieci. Ciężkie po-covidowe wielonarządowe zespoły zapalne, podczas których niektóre dzieci walczą o życie. Zmiany w naczyniach krwionośnych, które wydają się teraz niewiele znaczące. U młodych, dotychczas zdrowych osób wzrasta ryzyko udarów mózgu! Część z tych osób pozostaje kalekami do końca życia. (…) Widuję osoby, po 40-tym roku życia, które cierpią z powodu pocovidowych zaburzeń w koncentracji, czyli ztw „brain fog”, a inni na wielotygodniowe zaburzenia wydolności fizycznej i duszności. Zapewne część z nich nigdy nie wsiądzie na rower albo nie pojeździ na nartach. Przyznam, że dawno medycyna nie widziała tak wielokierunkowej i wielonarządowej wyniszczającej choroby – komentuje Feleszko.

Badanie WUM i ARC Rynek i Opinia zrealizowano 9-16 grudnia 2020 r. metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl wśród 1001 osób. Była to próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia i regionu, w wieku 18-65 lat.