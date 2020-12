Turcja zakończyła testy swojego rakietowego systemu obrony powietrznej [+VIDEO]

Turecki rakietowy system obrony powietrznej Hisar-A +, ulepszona wersja systemu głównego, przeszedł z powodzeniem ostatnie testy akceptacyjne i jest gotów do działania.

W tym tygodniu tureckie media podały, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że zakończono ostatnie testy akceptacyjne pierwszego, rodzimego systemu obrony powietrznej Hisar-A + opracowanego przez tureckie koncerny Aselsan i Roketsan. System jest określany jako „powiększona” wersja Hisar-A, posiadająca większe możliwości pod względem zasięgu i pułapu.

Erdogan zaznaczył, że ostatnie testy zostały opóźnione o kilka miesięcy, m.in. z powodu embarga na część sprowadzaną z zagranicy. Turcy opracowali jednak swój zamiennik i włączyli go do systemu.

Według strony tureckiej, podczas prób system Hisar-A + trafił w szybko lecący cel lotniczy na dużym dystansie. Przedstawiciele koncernu Roketsan wcześniej tłumaczyli, że własnymi siłami produkowane są sensory zbliżeniowe, wcześniej importowane. Zaznaczono, że pokazuje to, jak ważne jest, by nie być zależnym od innych i móc jak najbardziej samodzielnie produkować u siebie.

Ulepszenia dotyczą nie tylko systemu Hisar-A, ale również Hisar-O. Kolejne egzemplarze mają być dostarczane już w wersjach „plus”, czyli Hisar-A + oraz Hisar-O +.

W maju br. poinformowano, że Hisar-A jest już w produkcji seryjnej, przy czym ich planowana liczba została zmniejszona na rzecz Hisar-O, które uznano za bardziej potrzebne.

W ramach tureckiej obrony powietrznej rozwijane są systemy rakietowe zdolne do niszczenia celów na niskim i średnim pułapie. W przypadku systemu zwalczającego cele na niskim pułapie ma on być opracowany w dwóch wersjach: montowanego na samobieżnym pojeździe opancerzonym z własnym radarem 3D, systemami elektro-optycznymi i systemem kontroli i dowodzenia oraz na pojeździe o podwoziu kołowym wyposażonym w wyrzutnię podłączoną do jednostki kontroli ognia.

System krótkiego zasięgu Hisar-A + może wykrywać i zwalczać cele dookolnie na dystansie 15 km i na pułapie do 8 km. Jednocześnie może zostać zastosowany przeciwko sześciu celom. Przeznaczony jest do niszczenia płatowców i wiropłatów, rakiet manewrujących, dronów i pocisków rakietowych powietrze ziemia. Można go stosować do ochrony żołnierzy na pozycjach i mobilnych oddziałów opancerzonych. Turcy twierdzą, że Hisar-A + potrafi szybko przejść do pozycji bojowej i może szybko zmieniać pozycję.

Z kolei system średniego zasięgu Hisar-O może przechwytywać cele na dystansie 25 km, przy czym może śledzić nawet ponad 60 celów. Myśliwce może wykrywać i namierzać na dystansie 40-60 km. Na poziomie jednej baterii posiada co najmniej 18 rakiet gotowych do odpalenia, przy czym na poziomie całego batalionu co najmniej 54 (trzy baterie).

defenceturk.net / turkeygazette.com / Kresy.pl