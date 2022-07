Rosjanie wstrzymali tranzyt większości kazachskiej ropy

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu testów nowego, pływającego BWP Borsuk. "Rozpoczęcie cyklu weryfikacyjnego to początek badań państwowych, które są ostatnim etapem przed wyjściem wyrobu z cyklu badawczo-rozwojowego otwierającego drogę do wdrożenia produktu do stanu armii" - podkreśla PGZ.

PGZ przekazała, że w poniedziałek rozpoczęły się kluczowe testy, które wchodzą w zakres Badań Kwalifikacyjnych Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP) kryptonim Borsuk. "Pozytywne zakończenie Badań Kwalifikacyjnych otwiera drogę do procesu negocjacji i zakontraktowania dostaw seryjnych BWP Borsuk dla Sił Zbrojnych RP" - zwraca uwagę PGZ.

"'Borsuk' to owoc blisko dekady pracy specjalistów z polskiego przemysłu obronnego. Efekt tej pracy to jeden z najnowocześniejszych pojazdów w swojej kategorii – mobilny, silnie uzbrojony i pływający wóz bojowy piechoty, skrojony pod to, czego potrzebują Wojska Pancerne i Zmechanizowane. Rozpoczynające się badania kwalifikacyjne to nie tylko proces natury formalnej, to także szansa na udowodnienie naszych kompetencji, doświadczenia i potencjału, będących naszym wkładem w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej" - oświadczył Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.