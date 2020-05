Córka Nazarbajewa usunięta ze stanowiska

Najstarsza córka pierwszego i wieloletniego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa – Dariga straciła stanowisko przewodniczącej izby wyższej miejscowego parlamentu.

Decyzję o odwołaniu Nazabajewej ze stanowiska przewodniczącej Senatu podjął obecny prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. Jak napisał w sobotę portal Gazeta.ru ogłaszając odwołanie Nazarbajewej Tokajew podziękował jej na Twitterze za „aktywną i owocną pracę”. Oficjalnie nie podano przyczyn usunięcia córki pierwszego prezydenta kraju z wysokiego stanowiska, ale decyzja może mieć związek ze skandalem jaki wybuchnął wokół jej rodziny.

W marcu zeszłego roku sąd w Londynie zajął dwa domy jednorodzinne i jedno mieszkanie jakie kupili w tym mieście syn Darigi Nazarbajewej Nurali wraz ze swoją żoną Ajdą. Sąd zażądał by wnuk pierwszego prezydenta Kazachstanu wraz z małżonką udowodnili legalne pochodzenie środków za które nabyli nieruchomości w drogich londyńskich dzielnicach. Łączna ich wartość to według BBC 100 mln. Wiadomo, że jedna z willi ma podziemny basen i prywatne kino. Formalnie należą one do zarejestrowanych za granicą trzech spółek, które z kolei znajdują się pod kontrolą Nurali Nazarbajewa i jego żony.

Istnieją podejrzenia, że nieruchomości w Londynie zostały zakupione za pieniądze ojca Nuraliego i byłego już męża Darigi Nazarbajewej, Rachata Alijewa. W zeszłej dekadzie popadł on w konflikt z Nursułtanem Nazarbajewem, czego efektem był nie tylko rozwód z jego córką, ale też utrata wszystkich urzędów. Alijew został także zaocznie osądzony i skazany na 20 lat więzienia jako winny zabójstwa dwóch bankierów. W tym czasie sam Alijew przebywał w Austrii gdzie wystąpił o azyl polityczny, ale w końcu trafił do aresztu i zabił się w 2015 r.

Nursułtan Nazarbajew rządził Kazachstanem jeszcze jako pierwszy sekretarz filii partii komunistycznej, w czasach przynależności republiki do Związku Radzieckiego. Po uzyskaniu przez nią niepodległość był prezydentem Kazachstanu aż do marca zeszłego roku, kiedy to przekazał władzę Tokajewowi. Wielu komentatorów uważało jednak, że Nazarbajew nadal odgrywa w Kazachstanie pierwszorzędną rolą polityczną i sugerowało, że władzę może w końcu przejąć jego najstarsza córka.

gazeta.ru/kresy.pl