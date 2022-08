Rosja nie będzie wpuszczać inspekcji w ramach traktatu New START

Władze Rosji ogłosiły, że czasowo nie będą realizowały postanowienia traktatu o dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START).

Federacja Rosyjska poinformowała Stany Zjednoczone, że czasowo wycofuje się z czynności inspekcyjnych w ramach traktatu New START w swoich obiektach podlegających inspekcjom na podstawie tego traktatu, wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ, o którym poinformowała agencja informacyjna Interfax.

Władze USA zostały już poinformowane o decyzji Moskwy kanałami dyplomatycznymi. Rosyjskie MSZ poinformowało w oświadczeniu, że celem Rosji jest zapewnienie funkcjonowania wszystkich mechanizmów START w ścisłej zgodności z zasadami parytetu i równości stron.

Należy zauważyć, że „takie działania są przewidziane w artykule 5 punkcie I rozdziału piątego Protokołu do Traktatu START” – twierdzi rosyjska dyplomacja – „Mogą być podejmowane w wyjątkowych przypadkach i w celach niesprzecznych z Traktatem”.

„Federacja Rosyjska jest teraz zmuszona uciekać się do tego środka w wyniku uporczywej pretensji Waszyngtonu, aby w sposób dorozumiany doprowadzić do wznowienia działań inspekcyjnych na warunkach, które nie uwzględniają istniejących realiów, tworzą jednostronne korzyści dla Stanów Zjednoczonych i de facto pozbawiają Federację Rosyjską prawa do przeprowadzania inspekcji na amerykańskiej ziemi” – czytamy w oświadczeniu.

Jak tłumaczą Rosjanie „w wyniku antyrosyjskich jednostronnych restrykcyjnych środków, podjętych na sugestię Waszyngtonu, normalny ruch lotniczy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi został przerwany, a przestrzeń powietrzna państw będących sojusznikami i partnerami Stanów Zjednoczonych jest zamknięta dla rosyjskich samolotów przewożących rosyjskie ekipy inspekcyjne do punktów wlotu na terytorium USA”. Tymczasem „Nie ma podobnych przeszkód w przybyciu amerykańskich inspektorów do Rosji. Rosyjskie MSZ podniosło tę kwestię wobec odpowiednich krajów, ale nie otrzymało odpowiedzi” – jak twierdzi rosyjski MSZ.

W związku z tym Moskwa uznała, że „w obecnej sytuacji strony powinny zrezygnować z celowo kontrproduktywnych prób sztucznego wymuszenia wznowienia działalności inspekcyjnej New START i skupić się na dokładnym zbadaniu wszystkich istniejących problemów w tym obszarze, których pomyślne rozwiązanie pozwoliłoby na jak najszybciej przywrócenie do pełnego stosowania wszystkich traktatowych mechanizmów weryfikacji” – zacytował Interfax. Jednocześnie rosyjskie MSZ podkreśliło, że krok ten ma charakter tymczasowy.

Traktat New START ogranicza liczbę amerykańskich i rosyjskich głowic nuklearnych do 1550 a liczbę środków ich przenoszenia (w tym międzykontynentalnych pocisków balistycznych, pocisków balistycznych wystrzelanych z łodzi podwodnych i bombowców) do ponad 700. Zezwala również stronom na przeprowadzenie 18 kontroli przestrzegania traktatu w ciągu roku. Ostatni raz został przedłużony w 2021 r. na kolejne pięć lat.

