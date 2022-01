Riabkow: USA chcą spuścić parę z rosyjskiej inicjatywy

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow skomentował dotychczasowe negocjacje z USA i NATO.

Riabkow skomentował obecne rozmowy dla rosyjskiej telewizji RTVI. „Amerykanie chcą nawiązać z nami dialog na temat niektórych fragmentów sytuacji bezpieczeństwa i tym samym, mówiąc z grubsza, wypuścić parę z rosyjskiej inicjatywy. A jednocześnie, chowając się za tym dialogiem o fragmentach, kontynuować ten sam proces geopolitycznego, militarnego opanowywania coraz to nowych terytoriów, zbliżając się” – jak stwierdził rosyjski wiceminister – „do Moskwy”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W wywiadzie rosyjski wiceminister ostrzegł państwa zachodnie i Kijów przed próbami rozwiązania konfliktu w Donbasie środkami wojskowymi. Według niego, Ukraina łudzi się iluzją rewanżu i szuka pretekstu do rezygnacji z realizacji porozumień mińskich.

„Scenariusze mogą być zupełnie inne. Widzieliśmy, co wydarzyło się w zeszłym roku w całej tej historii z „webrowaniem” obywateli Rosji przez Ukraińców i ich tranzytem przez Białoruś gdzieś za granicę. To znaczy w Kijowie mogą przyjść do głowy rzeczy, które są dziś absolutnie nie do pomyślenia. Musimy położyć temu kres, musimy zawrócić Ukrainę ku rzeczywistej realizacji mińskiego pakietu środków” – stwierdził Riabkow najwyraźniej odwołując się do zatrzymania na Białorusi grupy domniemanych rosyjskich najemników w lipcu 2020 r. Najemnicy mieli być zwabieni w pułapkę do Turcji w ramach wspólnej operacji specjalnych służb USA, Turcji i Ukrainy, jednak zostali zatrzymani przez białoruskie służby, a następnie przekazani Rosji.

W poniedziałek odbyły się dwustronne rozmowy delegacji amerykańskiej i rosyjskiej w Genewie, na temat rosyjskich propozycji nowych ram bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Z kolei w środę odbyło się spotkanie Rady NATO-Rosja. W czasie spotkań nie osiągnięto wstępnego porozumienia, a państwa zachodnie odrzuciły rosyjskie postulaty gwarancji NATO, iż Sojusz nie przyjmie kolejnych państw poradzieckich w swój skład, ani nie będzie na terytorium takich państw rozmieszczać swoich sił.

Na początku grudnia Biden i Putin odbyli dwugodzinną rozmowę za pośrednictwem wideołącza. Dotyczyła ona w znacznej mierze Ukrainy. Joe Biden miał wyrazić w jej trakcie głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Wyraził również swoje „poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji”. Obaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania w sprawie Ukrainy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Po rozmowie Rosjanie oficjalnie przedstawili swoje postulaty w sprawie nowego ułożenie relacji międzynarodowych w Europie Środkowowschodniej. Zawierają one żądanie formalnych gwarancji dla Moskwy „wykluczających rozszerzenie NATO w kierunku wschodnim i rozmieszczenie w sąsiadujących z Rosją państwach ofensywnych systemów broni uderzeniowej”. Sam Riabkow zapowiadał już, że w przypadku odrzucenia tych postulatów Rosjanie mogą rozmieścić w Europie Wschodniej pociski średniego i średniego zasięgu.

ria.ru/kresy.pl