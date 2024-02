Komentując dla rosyjskiego dziennikarza wywiad z Amerykaninem Tuckerem Carlsonem, rosyjski przywódca podkreślił jakie znaczenie ma dla jego państwa wynik wojny z Kijowem.

W rozmowie z dziennikarzem rosyjskch mediów państwowych Pawłem Zarubinem Władimir Putin zaznaczył, że interesuje go, aby zarówno rosyjscy, jak i zagraniczni słuchacze zrozumieli, jak wrażliwe i ważne jest dla Rosji „wszystko, co dzieje się w kierunku ukraińskim”. “Dla nich [Zachodu] to poprawa pozycji taktycznej, ale dla nas to los, to sprawa życia i śmierci. Chciałem, żeby ludzie, którzy będą tego słuchać zrozumieli to, nie mnie to oceniać, czy się udało, czy nie.” – słowa rosyjskiego przywódcy zacytowała w niedzielę agencja informacyjna TASS.



W rozmowie z dziennikarzem rosyjskch mediów państwowych Pawłem Zarubinem Władimir Putin zaznaczył, że ważne jest, aby zarówno rosyjscy, jak i zagraniczni słuchacze zrozumieli, jak wrażliwe i ważne jest dla Rosji „wszystko, co dzieje się w kierunku ukraińskim”. “Dla nich [Zachodu] to poprawa pozycji taktycznej, ale dla nas to los, to sprawa życia i śmierci. Chciałem, żeby ludzie, którzy będą tego słuchać zrozumieli to, nie mnie to oceniać, czy się udało, czy nie.” – słowa rosyjskiego przywódcy zacytowała w niedzielę agencja informacyjna TASS.

Wywiad dla Carlsona składał się z obszernego wywodu na temat historii, w trakcie którego podkreślał on znaczenie obszarów współczesnej Ukrainy dla powstania Rosji, jako centrum wcześnośredniowiecznej Rusi. Powstanie partykularnej tożsamości ukraińskiej i ukraińskiego nacjonalizmu wiązał głównie z wpływami obcych, przede wszystkim Polaków. Swoją rolę odegrać miała również polityka narodowościowa bolszewików i Związku Radzieckiego. Putin po raz kolejny powtórzył, iż granice współczesnej Ukrainy są ich dziełem.

54-letni Carlson to znany komentator telewizyjny i publicysta o zdecydowanie prawicowych poglądach, zbliżających się do nurtu alt-right. W latach 2000-2005 prowadził autorski program oraz dyskusje w telewizji CNN. W latach 2005-2008 pracował dla MSNBC. W 2009 r. został komentatorem politycznym w znanej z neokonserwatywnego profilu telewizji Fox News, z której zwolniono go w zeszłym roku, mimo że jego program miał największą oglądalność. Carlson jest również autorem trzech książek.

Jego poglądy ewoluowały od ekonomicznego libertarianimu do poparcia dla protekcjonizmu oraz od wspierania inwazji na Irak w 2003 r., do krytyki militarnego interwnecjonizmu amerykańskiej polityki mocarstwowej. Przez niektórych uznawany za najbardziej reprezentatywnego publicystycznego reprezentanta trumpizmu. Sam Carlson uważa, że okresowo wywierał wpływ na politykę Donalda Trumpa.

Wkrótce po przeprowadzeniu wywiadu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał, że przysporzy on samemu Carlsonowi popularności.

tass.ru/kresy.pl