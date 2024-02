Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow podkreślił, że niedawny wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem odbył się z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza.

“Biorąc pod uwagę, że kolektywny Zachód staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i jest zdolny do wszystkiego, istniały pewne obawy, że przed rozpoczęciem wywiadu nastąpią jakieś prześladowania tego biednego Carlsona. Ale nawet teraz, o ile rozumiem, on przeżywa trudne chwile.” – Pieskow powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji Rossija1.



Zarazem jednak rzecznik Kremla uznał – “Z drugiej strony on [Carlson], będąc dość mądrym człowiekiem, przewidział, że będzie taka intensywność emocji”. Ocenił też – “Aby być uczciwym, muszę powiedzieć, że ten wywiad dodał mu znacznej popularności.”

Pieskow podkreślił, iż Carlson wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia wywiadu. “Rzeczywiście, on sam zgłosił się do nas. Zaproponował ten wywiad. Aktywnie przeglądaliśmy jego materiały, jego widownie i sprawdzaliśmy, w jak zrównoważony sposób naświetla pewne kwestie. Doszliśmy do wniosku, że zarekomendujemy prezydentowi udzielenie takiego wywiadu. [Putin] Szybko się na to zgodził.” – powiedział przedstawiciel Kremla, którego zacytowała w niedzielę rosyjska agencja informacyjna Interfax.

Wywiad znanego amerykańskiego publicysty z przywódcą Rosji został upubliczniony w nocy z czwartku na piątek. Z dwugodzinnej rozmowy około pół godziny Putin poświęcił swojej ocenie historii Europy Wschodniej. Zasugerował przy tym, jak czynił to już wcześniej, że ukraiński nacjonalizm jest tworem elit polskich, a potem austro-węgierskich, mobilizujących dawną zachodnio-ruską ludność przeciwko Moskwie w swoich interesach geopolitycznych.

Oskarżył też Polskę o współpracę z III Rzeszą w jej działaniach wobec Czechosłowacji w 1938 r.

Rosyjski prezydent powiedział także, że Rosja mogłaby użyć wojska przeciwko Polsce tylko w razie ataku z polskiej strony – „W ogóle nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą czy jakimkolwiek innym miejscem… nie mamy w tym żadnego interesu”.

interfax.ru/kresy.pl