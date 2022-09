Część rosyjskich studentów i nauczycieli może zostać zmobilizowanych

Mobilizacji do rosyjskiej armii może podlegać część studentów i nauczycieli – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Tass powołując się na Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.

Studenci uczący się na uczelniach prywatnych mogą zostać powołani w ramach częściowej mobilizacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej prowadzi konsultacje w tej sprawie – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Tass.

„W tej chwili Ministerstwo Edukacji konsultuje się w tej sprawie z wyższym kierownictwem. <… > Jak na razie dekret prezydencki mówi, że tylko studenci państwowych organizacji edukacyjnych [mają odroczenie poboru]” – podało źródło agencji.

W ramach częściowej mobilizacji w Rosji mogą również zostać powołani nauczyciele z doświadczeniem bojowym. „Przede wszystkim teraz mobilizują tych, którzy mają doświadczenie bojowe, rangę. To będzie w gestii wojskowego biura rekrutacyjnego” – poinformowała agencja powołująca się na rozmowy w ministerstwie.

Rozmówca agencji przypomniał, że szeregowcy i sierżanci, marynarze, podoficerowie rezerwy do lat 35, podoficerowie do lat 50, majorzy, kapitanowie 3 stopnia – do 55 lat, pułkownicy, kapitanowie pierwszego stopnia stopień – do 60 lat, oficerowie wyżsi – do 65 lat, a także osoby z doświadczeniem w rzeczywistych działaniach bojowych podlegają mobilizacji w pierwszej kolejności.

W środę rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że na wniosek ministerstwa obrony podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Tłumaczył, że ma to na celu ochronę Rosji, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaznaczył też, że wojska rosyjskie działają „na linii kontaktowej”, ciągnącej się na ponad 1000 km i przeciwstawiają się de facto „całej machinie wojennej kolektywnego Zachodu”.

Minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu poinformował, że w ramach ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji, do wojska zostanie powołanych 300 tys. rezerwistów. Zaznaczył też, że częściowa mobilizacja przewiduje powołanie do wojska tych tych, którzy odbyli już służbę wojskową i posiadają odpowiednie specjalności wojskowe. Minister zapewnił też, że poborowi, którzy już odbywają służbę, nie będą wysyłani do walki na Ukrainę. Ponadto, mobilizacji nie podlegają studenci.

W dniu ogłoszenia mobilizacji w Rosji doszło do niewielkich protestów w kilkudziesięciu miastach, które masowe rozmiary przybrały w Moskwie i Petersburgu.

Kresy.pl/Tass