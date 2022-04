PiS złożył w Sejmie projekt zmian w konstytucji

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w czwartek w Sejmie projekt zmian w konstytucji. Partia rządząca chce, by konstytucja zezwalała na konfiskatę mienia podmiotów „wspierających” Rosję oraz niewliczanie wydatków na obronność do długu publicznego.

O złożeniu projektu do laski marszałkowskiej poinformował w czwartek na Twitterze sprawozdawca projektu, minister Łukasz Schreiber z PiS. Według niego projekt proponuje dwie zmiany w konstytucji: „Konfiskatę mienia podmiotów wspierających reżim rosyjski” oraz „niewliczanie wydatków na obronę Ojczyzny do długu publicznego”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Zgodnie z obietnicą Premiera @MorawieckiM projekt zmian w Konstytucji został wniesiony przez KP @pisorgpl. Proponujemy 2 zmiany: 1. Konfiskata mienia podmiotów wspierających reżim rosyjski 2. Niewliczanie wydatków na obronę Ojczyzny do długu publicznego — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) April 7, 2022

Według strony internetowej Sejmu projekt złożony przez PiS „dotyczy wprowadzenia konstytucyjnych, uniwersalnych mechanizmów, które w obecnej sytuacji geopolitycznej umożliwią przejęcie przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a która ma służyć do wspierania ofiar rosyjskiej agresji”.

Przypomnijmy, że 21 marca premier Mateusz Morawiecki spotkał się z liderami ugrupowań opozycyjnych i przedstawił im propozycje trzech rozwiązań, które miałyby uderzyć w „rosyjskie wpływy” w Polsce. Dwie propozycje wymagałyby zmiany konstytucji, do czego potrzebna byłaby zgoda opozycji. Były to wyłączenie wydatków związanych z obronnością spod konstytucyjnych ograniczeń długu publicznego oraz konfiskata majątków rosyjskich oligarchów, bądź osób, które „są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej”. Trzecią proponowaną zmianą miała być kwestia dodatkowego opodatkowania podmiotów gospodarczych, które kontynuują swoją działalność w Rosji (nie było jasne, czy wymaga to zmiany konstytucji). Z wypowiedzi liderów opozycji po zakończonym spotkaniu wynikało, że propozycje Mateusza Morawieckiego były ogólnikowe i spotkały się one z chłodnym przyjęciem.

W środę do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy pozwalającej MSWiA na de facto nakładanie sankcji na osoby i podmioty, które „bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”, osoby i podmioty bezpośrednio z nimi związane oraz takie, wobec których „istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania” środków majątkowych do wspierania tejże agresji. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Mueller, ustawa, o ile zostanie przyjęta, da rządowi możliwość zamrażania funduszy, a także majątku, w tym nieruchomego, „które mogą być używane do wspierania działań Federacji Rosyjskiej”. Osoby i podmioty wpisane na „czarną listę” nie będą mogły brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Kresy.pl / polsatnews.pl