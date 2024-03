“Warszawa chroni”. Trzaskowski zapowiada przeznaczenie 117 mln zł na program obrony cywilnej w stolicy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w środę stworzenie specjalnego programu obrony cywilnej – “Warszawa chroni”. Zadeklarował przeznaczenie na ten cel 117 mln zł.

Trzaskowski wystąpił w środę na wspólnej konferencji w wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapowiedział, że na najbliższej sesji budżetowej Rada Warszawy przeznaczy 117 mln zł na program “Warszawa chroni”. Jak dodał, wspomniane środki pozwolą przygotować się na ewentualne zagrożenia, przed którymi trzeba uchronić mieszkańców.

Trzaskowski zapowiedział m.in. utworzenie dodatkowych, niezależnych od sieci wodociągowych, ujęć wody i zakup beczkowozów, a także wyznaczenie i przygotowanie schronów i miejsc schronienia, do których doprowadzone mają być dodatkowe przyłącza prądu i wody.

Zapowiedział też utworzenie w stolicy dodatkowego magazynu przeciwpowodziowego ze sprzętem, który będzie wykorzystywany również w sytuacji innych zagrożeń. “Jesteśmy na te inwestycje gotowi, tak samo jak na zakup sprzętu, który może służyć w wielu sytuacjach kryzysowych” – powiedział.

Prezydent Warszawy przekazał, że władze stolicy będą też konsultować się z rządem, jak zorganizować i oznakować miejsca ewakuacji dla mieszkańców oraz przygotować “na każdą ewentualność” szpitale. Kontynuował, że władze Warszawy chcą, by w nowo budowanych szkołach obowiązkowo zapewniane były dodatkowe łącza energetyczne i wodne oraz powstawały w nich wzmocnione pomieszczenia.

Zapowiedział też organizowanie corocznego tygodnia edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców, którego częścią będą ćwiczenia np. z pierwszej pomocy.

Trzaskowski wyraził opinię, że sytuacja jest wyjątkowa, choć Polska jest bezpieczna, co – jego zdaniem – potwierdza spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda w Waszyngtonie, a także opinie ekspertów. Mówił też o “zaniedbaniach poprzedniego rządu” w kwestii obrony cywilnej.

Prezydent Warszawy uważa, że niezbędna jest ustawa o obronie cywilnej, ponieważ wyzwań dla samorządu w ostatnich latach “jest mnóstwo”. “Potrzebne są konkretne przepisy, na podstawie których będziemy mogli działać, dokładny podział działań i inwestycje na nasz program” – powiedział.

“Dzisiaj nie mamy nawet definicji schronu. Oczywiście podjęliśmy pewne kroki, by wyznaczyć miejsca schronienia, przeprowadziliśmy audyt miejsc, które mogłyby być takimi miejscami” – kontynuował.

Podkreślił, że w Warszawie jest ich 7 mln m kw., a norma na osobę to 2 metry kwadratowe. Wskazał na podziemne parkingi, metro, przeróżnego rodzaju struktury podziemne.

Prezydent stolicy zapowiedział współpracę z rządem przy tworzeniu przepisów o obronie cywilnej.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał z kolei, że projekt tej ustawy jest opracowywany przez jego resort wspólnie z ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji. Jak dodał, powinien trafić pod obrady komitetu RM ds. bezpieczeństwa, który zwoła na wtorek.

“Niezwykle ważnym elementem obrony cywilnej, budowania wspólnoty, jest wspólnota samorządowa. Ta podstawowa, z której wszyscy wyrastamy” – podkreślił wicepremier.

“Ukraina by nie przetrwała, szczególnie pierwszych tygodni wojny, gdyby nie zaangażowanie całego społeczeństwa” – kontynuował szef MON.

Wyraził opinię, że potrzebne jest budowanie miejsc schronienia, zmiany w prawie budowlanym i jasne wskazanie, kto i za co odpowiada. “Potrzebne są ćwiczenia, które będziemy wspólnie przeprowadzać m.in w szkołach” – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

“Jeśli nie będzie przygotowane całe społeczeństwo, nie będzie w to zaangażowana cała wspólnota samorządowa, to nawet najlepszy sprzęt nie pomoże. Muszą być spełnione te trzy filary – wspólnota narodowa – społeczna, siła w sojuszach i dobra armia. (…) Jeżeli te wszystkie elementy zagrają, to jest gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa – i to jest nasz cel we współpracy z samorządem, współpracy z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim” – powiedział wicepremier.

Wprowadzona przez PiS w 2022 roku ustawa o obronie Ojczyzny uchyliła istniejący w ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku dział IV o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, którego ważnym elementem była właśnie obrona cywilna. W efekcie w Polsce nie obowiązują obecnie przepisy, które regulowałyby sposób funkcjonowania obrony cywilnej, która – jak podkreślają eksperci – w tej chwili w Polsce nie istnieje.

