Julia Nawalnaja zadeklarowała, że będzie kontynuować działalność Aleksieja [+VIDEO]

Małżonka najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty, którego śmierć w kolonii karnej ogłoszono w piątek, zapowiedział kontynuowanie jego misji.

Nawalnaja nagrała specjalne oświadczenie, które zamieszczają rosyjskojęzyczne media emigracyjne i opozycyjne. Na nagraniu kobieta obiecała dalsze prowadzenie działalności mającej za zadanie organizowanie opozycji przeciwko obozowi Władimira Putina. „Będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego. Kontynuuować walkę za nasz kraj. I nalegam, abyście stanęli obok mnie. Podzielcie się nie tylko smutkiem i niekończącym się bólem, który nas ogarnął i nie opuszcza. Proszę was, podzielcie moją wściekłość.” – zwróciła się do Rosjan małżonka nieżyjacego Aleksieja Nawalnego.

“Wściekłość, złość, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość. – mówiła Nawalnaja – To nie wstyd robić niewiele, to wstyd nie robić nic. To wstyd dać się zastraszyć.” Według niej, jej rodacy potrzebują “Rosji, wolnej, pokojowej, szczęśliwej i pięknej Rosji przyszłości”. Jak zadeklarowała – “Chcę żyć w takiej Rosji, chcę, żeby w niej żyły dzieci moje i Aleksieja. Chcę ją z wami budować. Dokładnie tak, jak sobie to wyobrażał Aleksiej Nawalny. Pełną godności, sprawiedliwości i miłości”.



Obiecała także ujawnienie przyczyn śmierci męża i ujawnienie tożsamości osób bezpośrednio za nią odpowiedzialnych. „Na pewno dowiemy się, kto i jak dokładnie dopuścił się tej zbrodni. Podamy nazwiska i pokażemy twarze” – powiedziała Nawalnaja.

Julia Nawalnaja, wkrótce po otrzymaniu informacji o śmierci męża złożyła krótkie oświadczenie na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, w której uczestniczyła. “Chcę, żeby Putin, wszyscy wokół niego, przyjaciele Putina, jego rząd wiedzieli, że poniosą odpowiedzialność za to, co zrobili naszemu krajowi, mojej rodzinie i mojemu mężowi. A ten dzień nadejdzie bardzo szybko. Chcę wezwać całą społeczność światową, wszystkich na tej sali, ludzi na całym świecie, abyśmy się zjednoczyli i pokonali to zło. Pokonali przerażający reżim, który jest teraz w Rosji. Zarówno ten reżim, jak i Władimir Putin muszą ponieść osobistą odpowiedzialność za wszystkie te straszne rzeczy, jakie zrobili naszemu krajowi, Rosji w ostatnich latach” – powiedziała.

16 lutego Biuro Federalnej Służby Wypełniania Kar dla Jamalo-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego ogłosiło śmierć Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej znajdującej się w tym regionie. Dwa dni później śmierć opozycjonisty potwierdzili jego towarzysze. Matka polityka i jego prawnicy w dalszym ciągu nie uzyskali dostępu do jego ciała, które prawdopodobnie znajduje się w kostnicy w mieście Salechard, gdyż Komitet Śledczy Rosji poinformował ich, że weryfikacja przyczyn śmierci Nawalnego została przedłużona, podał w poniedziałek portal Nastojaszczieje Wriemia.



