Aleksiej Nawalny nie żyje. Zmarł w kolonii karnej

Jak pisaliśmy, przewoźnicy blokowali polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku od 8 listopada do 16 stycznia. Po podpisaniu porozumienia ze stroną rządową protest został zawieszony do 1 marca. W poniedziałek Edyta Ozygała, przewodnicząca zawieszonego protestu poinformowała, że rozważany jest powrót do protestu na granicy. Jako powód wskazała zatrzymanie polskiej ciężarówki na Ukrainie. Przypomnijmy, że 20 grudnia ub. roku auto z pomocą humanitarną wjechało na Ukrainę. Kierowca został zatrzymany wraz z pojazdem, gdy w ostatnią sobotę chciał wrócić do Polski. Zdaniem polskich przewoźników, to złamanie porozumienia z rządem, które zakładało wydłużenie tego terminu przebywania. Zaznaczają, że nie jest to pierwszy przypadek naruszenia warunków umowy.