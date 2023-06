Nausėda: Strategiczny cel to „więcej Polski na Litwie”

Prezydent RP Andrzej Duda wyszedł z propozycją wzmocnienia polsko-litewskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa – poinformował prezydent Gitanas Nausėda.

W programie TV3 „Dėmesio centre” prezydent Litwy powiedział, że w tym tygodniu otrzymał telefon od prezydenta Polski

„Rozmawiamy o bliższej współpracy w zakresie bezpieczeństwa wojskowego. W jakiej formie i w jaki sposób – musimy to jeszcze przedyskutować” – przekazał Nausėda. Jak dodał, na razie nie może powiedzieć więcej.

Litewski prezydent podkreślił, że jednym ze strategicznych celów jego kraju byłoby „więcej Polski na Litwie”.

„Możemy rozmawiać o różnych modelach. Mogą to być modele rotacyjne, stałe. To chyba zrozumiałe, że zaczynamy od wstępnych form współpracy, a potem będziemy chcieli tę współpracę pogłębiać” – powiedział Nausėda.

„Właściwie byłbym z tego bardzo zadowolony, ponieważ naprawdę osiągnęliśmy dobrą dynamikę w naszych stosunkach z Polską, zarówno w sferze wojskowej, jak i w sferze bezpieczeństwa, a zwłaszcza w obecnych okolicznościach, naprawdę sensowne byłoby wykorzystanie tego doskonałego zaangażowania” – dodał.

Według niego bliższa współpraca wojskowa z Polską nie byłaby sprzeczna z dążeniem do zwiększenia liczby niemieckich żołnierzy na Litwie.

Jak informowaliśmy, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak i jego litewski odpowiednik Arvydas Anušauskas wzięli we wtorek udział w IV Polsko-Litewskiej Radzie Ministrów Obrony. „Współpracujemy w zakresie zakupów uzbrojenia. Zakupujemy systemy obrony przeciwlotniczej Grom za ponad 20 mln euro” – przekazał podczas wydarzenia litewski minister.

Potwierdził to także Mariusz Błaszczak. „Bardzo się cieszę i dziękuję za decyzję litewską w sprawie zakupu Gromów, które trafią na wyposażenie litewskich Sił Zbrojnych. To już kolejna tego rodzaju transakcja, co bardzo dobrze świadczy o naszych relacjach” – oświadczył szef MON.

Przypomnijmy, że Litwa kupiła pierwszą partię zestawów Grom kilka lat temu. Umowę podpisano w 2014 roku. Ogólna wartość transakcji wynosiła 34,041 mln euro.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PPZR Grom ma masę 18 kg i jest przeznaczony do zwalczania celów powietrznych na dystansie od 500 metrów do 5,5 kilometra oraz wysokości od 10 metrów do 4 kilometrów. Pocisk osiąga prędkość 580 m/s i posiada samonaprowadzającą się termicznie głowicę. System Grom jest polskim rozwinięciem radzieckiego systemu Strzała-2. Na uzbrojenie Wojska Polskiego zestawy Grom weszły od 1995 roku, eksportowano je również do Gruzji, Indonezji i Japonii.

Kresy.pl / lrt.lt