Masowa manifestacja przeciw działaniom Izraela w Londynie [+VIDEO]

W stolicy Zjednoczonego Królestwa po raz kolejny odbyła się manifestacja krytyków polityki i działań militarnych Izraela. Protestujący, żądali od swoich władz zaprzestania sprzedaży broni Izraelczykom.

Tysiące demonstrantów zebrało się na Russell Square w centralnej części miasta, w ramach Dnia Akcji na rzecz Palestyny. Niosąc flagi palestyńskie, protestujący wzywali do natychmiastowego zawieszenia broni na blokowanym terytorium i krytykowali stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Izraela. Rozmiary tłumu uchwycone na nagraniach pozwalają przypuszczać, że maifestacja zebrała dziesiątki tysięcy uczestników.



Over 80,000 people marching for Palestine in London today. We demand our government call for a permanent #CeasefireNOW and #StopArmingIsrael#FreePalestine #StopGazaGenocide pic.twitter.com/X8MXjkG45x

