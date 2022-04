Boris Johnson uważa, że Rosja może wygrać wojnę na Ukrainę

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przekonywał w piątek, że Rosja ma „realistyczną możliwość” wygrania wojny na Ukrainie, nazywając sytuację w tej chwili „nieprzewidywalną”.

Rozmawiając z dziennikarzami w New Delhi, Johnson powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin ma „ogromną armię”, ale dodał: „Ma bardzo trudną pozycję polityczną, ponieważ popełnił katastrofalny błąd. Jedyną opcją, jaką ma teraz, jest próba dalszego stosowania swojego przerażającego, miażdżącego podejścia kierowanego przez artylerię, próbując zmiażdżyć Ukraińców. Jest teraz bardzo bliski zabezpieczenia mostu lądowego w Mariupolu. Sytuacja jest, obawiam się, nieprzewidywalna na tym etapie. Po prostu musimy podejść do tego realistycznie”.

Podczas pobytu w Indiach, premier Wielkiej Brytanii zdradził kilka szczegółów dotyczących działań Polski. Potwierdził między innymi, że Polska wysłała część swoich czołgów T-72 na Ukrainę.

Johnson ogłosił również, że Wielka Brytania zastanawia się, co mogłaby zrobić, aby wzmocnić siły wojskowe w krajach takich jak Polska, aby umożliwić wysyłanie cięższej broni na Ukrainę „Chcemy wysłać czołgi do Polski, aby im pomóc, ponieważ wysłali część swoich T-72 na Ukrainę” – powiedział.

Dodał także, że ukraińscy żołnierze są szkoleni zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii z obsługi wysyłanego im sprzętu wojskowego. Johnson powiedział, że ukraińscy żołnierze w Polsce są szkoleni do obsługi sprzętu przeciwlotniczego.

Wcześniej informowaliśmy, że niewielka liczba żołnierzy ukraińskich jest szkolona w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Oddziały rozpoczęły szkolenie z opancerzonymi pojazdami patrolowymi podarowanymi przez Wielką Brytanię w tym miesiącu, powiedział rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Wielka Brytania dostarcza Ukrainie 120 opancerzonych wozów patrolowych, w tym typu Mastiff, które mogą być używane jako pojazdy rozpoznawcze lub patrolowe. Rzecznik powiedział, że Wielka Brytania wraz ze swoimi sojusznikami dostarcza ukraińskim żołnierzom nowe rodzaje sprzętu, którego wcześniej nie używali.

„Rozsądne jest, aby przeszli odpowiednie szkolenie, aby jak najlepiej z niego skorzystać” – powiedział rzecznik. „Zawsze jesteśmy świadomi wszystkiego, co jest postrzegane jako eskalacja, ale wyraźnie to, co jest eskalacją, to działania reżimu Putina”.

Kresy.pl/BBC