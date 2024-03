Lider holenderskiej partii antyimigracyjnej w pełni popiera Izrael – inaczej niż część holenderskich Żydów [+VIDEO]

Przywódca holenderskiej Partii Wolności (PVV) Geert Wilders zadeklarował w poniedziałek, że zadeklarował swoje pełne wsparcie dla Izraela “w walce z terroryzmem”.

Lider największej partii izby niższej niderlandzkiego parlamentu zadeklarował to wobec samego prezydenta Izraela Icchaka Herzoga. Wilders, który zamierza stanąć na czele nowego rządu po zwycięstwie swojej nacjonalistycznej partii PVV w listopadowych wyborach, od dawna jest zagorzałym zwolennikiem Izraela. Jak na razie nie udało mu się utworzyć rządu ze względu na duże rozdrobnienie Izby Reprezentantów, w której PVV nie możne znaleźć koalicjantów, przypomniał pisząca o sprawie redakcja portalu Middle East Monitor.

Izraelski prezydent przybył do Holandii jeszcze w niedzielę, aby wziąć udział w otwarciu muzeum Holokaustu w Amsterdamie. Podczas ceremonii otwarcia Herzog wezwał do modlitw o pokój i natychmiastowe uwolnienie zakładników wziętych przez Hamas podczas ataku na południowy Izrael 7 października. Tego dnia Palestyńczycy wzięli 242 jeńców i zakładników. Obecnie w ich rękach przebywa już tylko kilkudziesięciu z nich, reszta została wypuszczona po umowie z Tel Awiwem w zamian za wypuszczenie palestyńskich aresztowanych na Zachodnim Brzegu Jordanu, zginęła, uciekła, lub została odbita przez izraelskich żołnierzy.



Nie wszyscy mieszkańcy Holandii podzielają stanowisko Wildersa. Setki spośród nich zebrały się w niedzielę w Amsterdamie pod palestyńskimi flagami i transparentami ze wspierającymi ich hasłami oraz krzycząc „Nigdy więcej jest teraz”, co było nawiązaniem do hasło dotyczącego Holokaustu i obecnych działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy, jak zrelacjonował „Times of Israel”.

Co ciekawe protest ten został zorganizowany przez zakorzenionych w Holandii Żydów należących do odłamu antysyjonistycznego. Gdy dygnitarze przybyli do muzeum, protestujący wygwizdali ich i skandowali hasła. Na transparentach pojawiły się hasła: „Żydzi przeciwko ludobójstwu” oraz „Wnuk ocalałego z Holokaustu mówi: Stop Holokaustowi w Gazie”.

Protestujący zawiesili na latarniach na trasie do muzeum plansze z napisem: „Objazd do Międzynarodowego Trybunału Karnego”. Inna propalestyńska holenderska organizacja, „The Rights Forum”, nazwała obecność Herzoga „policzkiem wymierzonym Palestyńczykom, którzy mogą tylko bezradnie patrzeć, jak Izrael morduje ich bliskich i niszczy ich ziemię”.