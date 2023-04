Holandia i Dania przekażą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A4 – poinformowała holenderska minister obrony Kaisa Ollongren w czwartek na Twitterze.

„Holandia i Dania przekażą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A4. Wraz z innymi partnerami z „koalicji czołgów” wyposażamy Ukrainę w nowoczesne czołgi podstawowe, które będą przeciwdziałać rosyjskiej agresji teraz i w przyszłości” – napisała.

Holenderskie Ministerstwo Obrony zaznacza, że po remoncie czołgi podstawowe zostaną jak najszybciej wysłane na Ukrainę.

„Determinacja Ukraińców zachęca nas do dalszego udzielania wsparcia wojskowego. Ponadto bezpieczeństwo Ukrainy i Europy są ze sobą nierozerwalnie związane” – powiedziała Ollongren.

Jak poinformowała w środę stacja CNN, sześć czołgów Leopard 2, które Hiszpania przekazuje Ukrainie, przybyło do portu Santander w północnej części kraju, skąd wysyłane jest zaopatrzenie wojskowe w celu wzmocnienia ukraińskiej obrony

Zdjęcia opublikowane przez hiszpańskie media pokazały sześć czołgów w mieście. Oczekuje się, że czołgi wraz z innymi pojazdami opancerzonymi przekazanymi przez Hiszpanię będą gotowe do wysłania na linię frontu na Ukrainie do końca miesiąca.

⚡️Six Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 armored personnel carriers arrived at the port of Santander to be sent to Ukraine.

According to the Spanish media, this will happen this week pic.twitter.com/3fF6GiqzI4

— War Monitor (@WarMonitors) April 19, 2023