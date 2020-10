Johnson: Wielka Brytania przygotowuje się na brak umowy handlowej z UE

Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że jego kraj będzie przygotowywać się do wyjścia z jednolitego europejskiego rynku i z unii celnej wraz z końcem tego roku bez porozumienia handlowego z UE.

Jak podaje Bloomberg, premier Boris Johnson w telewizyjnym przemówieniu obwinił w piątek Unię Europejską o odmowę „poważnych negocjacji” w ciągu ostatnich miesięcy. Szef brytyjskiego rządu przekonywał, że Wielka Brytania powinna się teraz przygotowywać do tego, że wejdzie w nadchodzący rok bez umowy handlowej z UE.

Johnson mówił, że wraz z 1 stycznia relacje gospodarcze między Wielką Brytanią a UE powinny być podobne do tych, które z Unią posiada Australia. Oznacza to, że firmy handlowałyby w większości obszarów na warunkach ustalonych przez Światową Organizację Handlu. Jak pisze Bloomberg, wiązałoby się to z wprowadzeniem ceł na brytyjski eksport do UE, który stanowi 40 proc. sprzedaży zagranicznej Wielkiej Brytanii. W analizie opublikowanej na początku tego tygodnia przez Bloomberg Economics prognozowano, że brak porozumienia może spowodować krótkoterminowy szok w wysokości około 1,5% PKB Wielkiej Brytanii, czyli około 300 miliardów funtów (388 miliardów dolarów). Miałoby to również skutki długoterminowe, trwale hamując potencjalny wzrost.

Brytyjski premier nie wykluczył jednak powrotu do stołu rozmów, pod warunkiem że ze strony negocjatorów UE nastąpi „fundamentalna zmiana podejścia”.

Stanowisko Johnsona powtarzał w piątek jego rzecznik mówiąc, że Wielka Brytania uważa rozmowy handlowe z UE za „zakończone”.

Według Bloomberga kanclerz Niemiec Angela Merkel już wyciągnęła do Johnsona rękę, sygnalizując, że UE powinna pójść na ustępstwa wobec Londynu.

„Musimy być również gotowi na kompromis” – powiedziała Merkel dziennikarzom z Brukseli po szczycie w Brukseli. „Jeśli chcemy osiągnąć porozumienie, obie strony muszą zbliżyć się do siebie” – dodawała kanclerz Niemiec.

