Assange zaskarżył decyzję o ekstradycji do USA

Julian Assange, ścigany przez władze USA w związku z 18 zarzutami, zwrócił się do sądu w Londynie o zablokowanie jego ekstradycji.

Jak podaje agencja Reutera, zespół prawników założyciela Wikileaks Juliana Assange’a wniósł odwołanie do Wysokiego Trybunału (ang. High Court) w Londynie od decyzji minister spraw wewnętrznych Priti Patel o wydaniu ich klienta Stanom Zjednoczonym. Potwierdził to w piątek jego brat Gabriel Shipton.

Sąd Najwyższy potwierdził BBC, że odwołanie Assange’a do niego wpłynęło. 1 lipca był ostatnim dniem, w którym aktywista mógł się odwołać.

Według Reutersa sąd musi wyrazić zgodę na rozpatrzenie apelacji, ale najprawdopodobniej rozpatrzenie sprawy zajmie miesiące. Jeśli Assange przegra sprawę – zostanie deportowany w ciągu 28 dni.

Jak podawaliśmy, 15 czerwca brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel zatwierdziła ekstradycję założyciela WikiLeaks Juliana Assange’a do Stanów Zjednoczonych.

„Będziemy z tym walczyć. Wykorzystamy każdą drogę odwoławczą” – powiedziała dziennikarzom żona założyciela Wikileaks Stella Assange po tym, jak Patel zatwierdziła jego ekstradycję.

Portal Wikileaks rozpoczął działalność w 2006 roku. Jego założyciele w 2007 r. ogłosili, by publikować na nim wszelkie tajne dokumenty instytucji państwowych i prywatnych potwierdzających niezgodną z prawem działalność tych instytucji. Witryna gwarantuje anonimowość wszystkim publikującym na niej tajne materiały. Od tego czasu Wikileaks ujawniły między innymi setki tysięcy raportów z amerykańskich interwencji zbrojnych w Iraku i Afganistanie, depesz amerykańskich ambasad z całego świata, informacji o uwięzionych w obozie internowania w Guantanamo. Dzięki ujawnieniu przez Wikileaks zawartości poczty elektronicznej Hillary Clinton opinia publiczna dowiedziała się, że francuski wywiad odegrał rolę w wybuchu rebelii przeciwko pułkownikowi Muammarowi Kaddafiemu w Libii.

Amerykańskie władze twierdzą, że ścigają Assange’a dlatego, iż działania jego portalu naraziły na niebezpieczeństwo ponad 100 osób – agentów służb specjalnych USA oraz ich rodziny.

Assange schronił się w 2012 roku w ambasadzie Ekwadoru w Londynie przed szwedzkim wymiarem sprawiedliwości, który ścigał go za domniemany gwałt. Szwedzkie postępowanie zostało umorzone z podwodu braku podstaw w 2017 roku ale Assange pozostał na terenie placówki dyplomatycznej, obawiając się ekstradycji do USA. Jednak po tym gdy władze Ekwadoru cofnęły mu prawo azylu, aktywista został w kwietniu 2019 roku wyciągnięty z ambasady i trafił do brytyjskiego aresztu. W grudniu 2021 roku sąd drugiej instancji zgodził się na wydanie go USA.

Kresy.pl / reuters.com / bbc.com