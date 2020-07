W Słowenii podpalono figurę na cześć Melanii Trump

Nieznani sprawcy podpalili drewnianą figurę ustawioną na cześć żony prezydenta USA Melanii Trump w jej rodzinnej miejscowości Sewnicy na Słowenii.

O sprawie poinformował artysta Brad Downey. Powołując się na jego informacje portal telewizji CNN podał, że drewniana figura została podpalona w nocy 4 lipca. Jak powiedział artysta, otrzymał telefon od lokalnej policji, która zapytała się go co ma zrobić z nadpaloną figurą. Ten poprosił o usunięcie rzeźby. Złożył także wobec słoweńskiej policji formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Downey twierdzi, że jest jedynie zainteresowany odnalezieniem sprawców, a nie nałożeniem na nich kary.

„Jestem ciekawy kto to zrobił?” – zastanawiał się w rozmowie z telewizją Downey – „Komuś nie podoba się to co reprezentuje czy to jak wygląda”.

Figura przetrwała w Sewnicy zaledwie rok. Została ustawiona w lipcu 2019 r. w ramach projektu Downeya, który kręcił wówczas film dokumentalny. Głównym twórcą figury był Alesz Zupewcz, który wyciął ją w drewnie piłą mechaniczną. Nie utrzymana w konwencji realistycznej konwencji rzeźba wzbudziła kontrowersje wśród lokalnej społeczności, jak twierdzi CNN.

40-letnia Melania Trump urodziła się jako Melanija Knavs w Sewnicy gdzie mieszkała do 1985 r. W tymże roku przeprowadziła się wraz z rodziną do stolicy ówczesnej republiki w ramach Jugosławii, Lublany. Tam rozpoczęła rok później karierę modelki. Dwa lata później rozpoczęła pracę modelki we Włoszech, a potem kontynuowała ją we Francji i USA. Od 2006 r. jest obywatelką USA. Rok wcześniej wyszła za mąż za Donalda Trumpa, którego poznała w 1999 r.

cnn.com/kresy.pl