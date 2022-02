Szefowa estońskiej dyplomacji zasugerowała roszczenia do kawałka terytorium Rosji

Stała obecność rosyjskich wojsk na Białorusi będzie wymagała zdecydowanej odpowiedzi NATO, czyli również zwiększenia obecności sił sojuszniczych na terenie Polski i krajów bałtyckich. To może radykalnie zmienić poziom bezpieczeństwa w tej części Europy - oświadczył we wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Paweł Soloch na antenie Polsat News.

Paweł Soloch powiedział, że działania Rosji to "co najmniej demonstracja siły, próba wywarcia presji na państwach zachodu w celu uzyskania ustępstw, które są nie do przyjęcia przez sojuszników NATO". "Groźba agresji wojskowej istnieje, skala ćwiczeń na Białorusi, znacznie większa niż to było zgłaszane, może niepokoić" - dodał, cytowany przez portal Polsat News. Szef BBN został zapytany, co wydarzy się, jeśli wojska rosyjskie, nawet w przypadku braku agresji, pozostaną na Białorusi. "Może to zmienić sytuację w sposób kluczowy, granica polsko-białoruska, podobnie jak polsko-rosyjska może stać się granicą przypominającą granicę z czasów zimnej wojny między podzielonymi Niemcami" - odpowiedział.

"Stała obecność rosyjskich wojsk na Białorusi będzie wymagała zdecydowanej odpowiedzi NATO, czyli również zwiększenia obecności sił sojuszniczych na terenie Polski i krajów bałtyckich. Jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni. To może radykalnie zmienić poziom bezpieczeństwa w tej części Europy" - powiedział szef BBN.