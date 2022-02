Rosyjskie bombowce wywołały alarm brytyjskiego i norweskiego lotnictwa

Wielka Brytania i Norwegia podniosły swoje myśliwce wobec manewrów rosyjskich Ту-142 nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego.

O reakcji Brytyjczyków i Norwegów poinformowali sami Rosjanie. „Na różnych etapach lotu samolotom Tu-142 towarzyszyły myśliwce z norweskich sił powietrznych i brytyjskich sił powietrznych” – podała służba prasowa rosyjskiej Floty Północnej, którą zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Jednocześnie Rosjanie stwierdzili, że lot ich samolotów „odbywał się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami użytkowania przestrzeni powietrznej nad neutralnymi wodami Morza Barentsa, Morza Norweskiego i Oceanu Atlantyckiego”.

Według rosyjskich wojskowych Tu-142 wystartowały z lotniska Kipiełowo pod Wołogdą i skierował się nad Morze Barentsa. Następnie piloci wykonali lot nad Morzem Norweskim w rejon, gdzie miały być wykonane przydzielone zadania. Podczas lotu nad Morzem Barentsa były eskortowane przez parę myśliwców przechwytujących dalekiego zasięgu MiG-31.

„Na wyznaczonym obszarze załogi samolotów Tu-142 prowadziły poszukiwania okrętów podwodnych pozorowanego przeciwnika, prowadziły szkolenia w zakresie latania nad nierozpoznanym obszarem oraz pilotażu w przypadku braku naziemnych radiotechnicznych środków nawigacji lotniczej, a także ćwiczyły interakcje z oddziałami okrętów marynarki wojennej znajdujących się na północno-wschodnim Atlantyku” – poinformowała Flota Północna.

Manewry Tu-142 odbyły się w ramach wielkich ćwiczeń rosyjskiej marynarki wojennej. 20 stycznia rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rozpoczęcie serii manewrów rosyjskiej marynarki wojennej z udziałem ponad 140 okrętów i jednostek pływających, ponad 10 tys. personelu wojskowego. Ćwiczenia pod generalnym nadzorem głównodowodzącego marynarki wojennej Rosji Nikołaja Jewmenowa obejmą wody mórz przylegających do terytorium Rosji, a także operacyjnie ważne obszary oceanów – poinformowało wojsko. Odrębne ćwiczenia odbędą się na wodach Morza Śródziemnego, Północnego, Ochockiego, w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i na Pacyfiku – podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Tu-142 (wg. nomenklatury NATO – Bear-F) to samolot przeznaczony do niszczenia okrętów podwodnych. To maszyna dalekiego zasięgu, jedna z największych na świecie. Praktyczny zasięg lotu to 12,5 tys. km.

interfax.ru/kresy.pl