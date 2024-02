Unia Europejska wysyła okręty przeciw Jemeńczykom

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w poniedziałek decyzję o rozpoczęciu operacji sił morskich UE Aspides na wodach Bliskiego Wschodu.



Von der Leyen napisała w poniedziałek na X – „Europa zapewni swobodę żeglugi na Morzu Czerwonym, współpracując z naszymi międzynarodowymi partnerami. Poza odpowiedzią na kryzys, to krok w kierunku silniejszej obecności Europy na morzu w celu ochrony europejskich ineresów”.



I welcome today’s decision to launch the EU Naval Force Operation Aspides.

Europe will ensure freedom of navigation in the Red Sea, working alongside our international partners.

Beyond crisis response, it’s a step towards a stronger European presence at sea to protect our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2024