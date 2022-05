Niemcy zapłacą w rublach za rosyjski gaz

Rząd planuje wsparcie dla kredytobiorców, w tym po 4 miesiące wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł. Podkreślił, że projekt trafi do kilkudniowych konsultacji.

Rząd planuje wsparcie dla kredytobiorców, m.in. 4 miesiące wakacji kredytowych w '22 i '23, a koszt tego wsparcia wyniesie 3 mld zł - poinformował premier Mateusz Morawiecki w czasie wtorkowej konferencji prasowej. Podkreślił, że rząd chce zwiększyć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł. „Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i cztery miesiące w przyszłym roku. Łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Poza tym udzielimy pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej i zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który obecnie opiewa na 600 mln zł, wzrośnie do 2 mld zł i to jest pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy” - oświadczył szef rządu, cytowany przez PAP.