DGP: Osoby, które przyjęły Ukraińców, nie dostaną przewidzianych pieniędzy. Powód – brak numeru PESEL

Część osób, które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy, nie dostanie przewidzianych środków – zwraca uwagę Dziennik Gazeta Prawna (DGP). Powodem jest fakt, że niektórzy Ukraińcy nie mają numeru PESEL. Problem dotyczy zwłaszcza tych osób, które gościły u siebie uchodźców w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny.

Wielu Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, nie wyrobiło numeru PESEL. Niektórzy uważali, że szybko wrócą do ojczyzny, lub że zablokuje im to możliwość wyjechania do innych krajów i korzystania tam ze świadczeń socjalnych. Może to powodować problemy Polaków, którzy goszczą ich u siebie. Są już pierwsze osoby, które nie dostaną tysięcy złotych za pomoc uciekinierom z Ukrainy – podał DGP we wtorek.

Osobom, które przyjęły Ukraińców, przysługuje specjalne świadczenie pieniężne wynoszące 40 zł dziennie na jedną osobę. Odpowiednie przepisy zawarto w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa). Wspomniany przepis wskazywał początkowo, że potrzebne są imię i nazwisko przyjętej osoby oraz numer PESEL, jeśli go posiada. Nowa treść art. 13, obowiązująca od 30 kwietnia br., mówi o wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.

Oznacza to, że nie można już we wniosku podać danych pochodzących z paszportu obywatela Ukrainy. Dotyczy to także sytuacji, gdy schronienie było udzielane uciekinierom np. w marcu, gdy nie obowiązywał jeszcze obecny wymóg, lecz wniosek o świadczenie jest składany dopiero teraz.

„Zmiana przepisów w zakresie konieczności podawania numeru PESEL okazała się być zaskoczeniem dla osób składających wnioski, bo nasi klienci, którzy zgłosili się po 30 kwietnia, nie zawsze posiadają te dane. Ponieważ nie wiedzieli, że będzie taki wymóg przy ustalaniu prawa do świadczenia, nie wymagali ich od swoich lokatorów, a teraz – gdy obywatele Ukrainy opuścili ich domy i mieszkania – czasami nie mają z nimi kontaktu” – podkreśla Katarzyna Tynkowska, zastępca dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Niektóre osoby dopiero w momencie składania wniosku dowiadywały się o wymogu wpisania numeru PESEL i były tym zdziwione, ponieważ informacje o zmianie nie były szeroko rozpowszechnione. „O ile bowiem informacje o przedłużeniu okresu wypłaty świadczenia z 60 do 120 dni były szeroko rozpowszechniane, to o tej drugiej zmianie nie mówiono wiele” – zwraca uwagę DGP.

„W zeszłym tygodniu wpłynął do nas wniosek, z którego wynika, że zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom było zapewniane do 12 marca, a więc w czasie, gdy nie było nawet przepisów o nadawaniu numerów PESEL. Mimo tego, ze względu na nowe brzmienie art. 13 specustawy, osoba, która go złożyła, nie będzie się kwalifikowała do świadczenia” – mówi Jarosław Tyburski, kierownik działu świadczeń socjalnych MOPS w Płocku.

Odpowiednie organy deklarują, że będą występowały o interpretację wspomnianych kwestii do urzędów wojewódzkich.

