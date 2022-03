Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęta przez Sejm

Jak podał w poniedziałek portal lodz.naszemiasto.pl, kobiety mieszkające w schronisku dla bezdomnych łódzkiego MOPS musiały się błyskawicznie wyprowadzić, by zrobić miejsce dla kobiet-uchodźców z Ukrainy.

Do sprawy doszło w ubiegłym tygodniu w schronisku dla bezdomnych kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi. Kobiety skarżyły się, że dano im tylko kilka godzin na przeprowadzkę, by zrobić miejsce dla 62 Ukrainek. Polki zostały przeniesione do innych placówek na terenie Łodzi - do Domu Samotnej Matki oraz do schroniska św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej. Część znalazła lokum na własną rękę.