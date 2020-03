Serbia otworzy placówkę w Jerozolimie

Na konwencji organizowanej przez American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), prezydent Serbii Aleksander Vucić ogłosił chęć otworzenia serbskiej placówki w Jerozolimie – pisze The Times of Israel.

We wtorek podczas konwencji AIPAC, serbski prezydent informował o możliwości otworzenia przez jego kraj placówki w Jerozolimie – informuje portal.

„W naszym regionie mamy bardzo złożoną sytuację. Musicie zrozumieć trudności, z którymi musimy się zmierzyć” – mówił Vucić. „Chcę jednak powiedzieć, że staramy się znaleźć sposób na utworzenie pewnego oficjalnego urzędu w Jerozolimie”.

Jak mówił prezydent Serbii, miałby być to sposób na okazanie szacunku obywatelom Izraela.

Władze Izraela przyjęły informację prezydenta Serbii z radością. Swoje podziękowania na twitterze zamieścił prezydent Izraela Reuven Rivlin.

I want to thank our dear friend @avucic for telling #AIPAC2020 that #Serbia will soon open an official state office in #Jerusalem, our capital. Another sign of the strong and deep relations between our countries and peoples. May many others follow.

Хвала, господине председниче! pic.twitter.com/WFoIASaLR7

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) March 3, 2020