Przedstawiciel Izarela porównał przywódcę Iranu do Hitlera i nazwał Hamas “nazistowskim”

Ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan i członkowie jego delegacji podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ założyli żółte gwiazdy Dawida z napisem „Nigdy więcej”.

Tego rodzaju znaki nawiązują do łat jakie ludność żydowska musiała naszywać na ubrania pod panowaniem III Rzeszy Niemieckiej. To kolejny przykład używania w narracji Izraelczyków porównań do ludobójstwa z czasów drugiej wojny światowej. Nawiązywało do niego również samo wystąpienie izraelskiego ambasadora przy ONZ.

„Kiedy w Auschwitz palono żydowskie dzieci, świat milczał, a dzisiaj nazistowski Hamas spalił żydowskie dzieci w Be’eri i miastach południa [Izraela] – i świat znów milczy.” – twierdził Erdan. „Sprawię, że będziecie pamiętać wstyd swojego milczenia za każdym razem, gdy na mnie spojrzycie” – powiedziała Arden. „Będę nosił żółtą naszywkę, dopóki nazistowski Hamas nie zostanie wyeliminowany i dopóki Rada Bezpieczeństwa nie przestanie milczeć i potępi masakrę z 7 października. Niektórzy z was niczego się nie nauczyli przez ostatnie osiemdziesiąt lat. Niektórzy z was zapomnieli, dlaczego Organizacja Narodów Zjednoczonych założona. Zatem przypomnę wam. Od dzisiaj, za każdym razem, gdy na mnie spojrzycie, będziecie pamiętać.” – słowa dyplomaty przytoczył “The Jerusalem Post”.

Na tym nawiązanie do ludóbjstwa z czasów drugiej wojny światowej się nie skończyły – „Kiedy mojego dziadka i jego dzieci wysłano do Auschwitz, świat zamarł. Kiedy jego żonę i siedmioro dzieci wysłano do komór gazowych, świat zamarł. Kiedy ich ciała spalono wraz z milionami innych żydowskich dzieci, świat milczał” – powiedział Erdan.

Jak ocenił – „Gdyby ta rada zebrała się w czerwcu 1944 r., zajęłaby się ilością paliwa, jaką posiadali naziści i wysoką liczbą ofiar śmiertelnych w Niemczech w porównaniu z Wielką Brytanią. Wezwalibyście do zawieszenia broni jeszcze zanim Rosjanie przejęli Stalingrad.”

Przedstawiciel Izraela krytykował przy tym sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, za, jak uznał, stronnicze podejście do konfliktu. Mówił, że stanowisko najwyższego uczędnika organizacji ośmiela antysemitów. Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, Izrael odmówił wiz pracownikom ONZ właśnie ze względu na przemówienie Guterresa, które nie spodobało się władzom Izraela.

Erdan odniósł się także do najwyższego przywócy Iranu – „gdyby Hitler miał konto na Twitterze [obecnie „X”], wyglądałoby ono zupełnie jak konto Chameneiego” oraz że „pomimo \ideologii Iranu rażąco nazistawkiej i Islamskiej Rzeszy, sekretarz generalny i urzędnicy ONZ nadal spotykają się z irańskimi urzędnikami, nie mówiąc ani słowa potępienia za wspieranie ludobójstwa.”

jpost.com/kresy.pl