Propalestyńska manifestacja w Paryżu mimo zakazu

Tysiące demonstrantów protestowało w sobotę w Paryżu podczas marszu na rzecz „poparcia dla narodu palestyńskiego” mimo, że miejscowe władze nie wydały zezwolenia na manifestację.



Duży kontyngent policji zablokował marsz manifestantów w centralnej części stolicy, jak podała France24. Wśród protestujących byli radni w trójkolorowych szarfach, a także co najmniej dwaj lewicowi parlamentarzyści. „[Konieczność] zawieszenia broni jest pilna, aby zatrzymać zabijanie kobiet, dzieci i mężczyzn” – powiedziała Elsa Toure zastępca burmistrza miasta Corbeil-Essonnes położonego na peryferiach francuskiej stolicy.

