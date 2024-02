NSZZ Solidarność dołącza do protestów rolników

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda określił dzisiejsze spotkanie z przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych Tomaszem Obszańskim jako „historyczne” i zaznaczył, że przebiegało ono w bardzo dobrej atmosferze.

Jego celem było wypracowanie „na kolejne dni, tygodnie i miesiące działania Solidarności Rolników Indywidualnych i Solidarności pracowniczej w sprawie walki z zarazą, jaką jest Zielony Ład”.

Piotr Duda przypomniał, że 22 lutego Komisja Krajowa NSZZ „S” podjęła uchwałę, w której poparła protesty rolnicze przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi i , nie tylko biernie, ale „że będziemy je wspierać w sposób czynny”.

“Na twardo wchodzimy w te protesty. Dzisiaj na spotkaniu ustaliliśmy, że 6 marca do protestu w Warszawie dołącza związek zawodowy Solidarność – ten pracowniczy. Powołaliśmy też wspólny sztab protestacyjny, na którym będziemy ustalać i przygotowywać kolejne nasze akcje protestacyjne, bo na 6 marca się to nie skończy. Im bliżej wyborów do Europarlamentu, tym politycy bardziej będą skłonni, by usiąść i z nami rozmawiać, aby faktycznie tę zarazę jaką jest Zielony Ład wrzucić głęboko do kosza” – stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Piotr Duda zapowiedział również przygotowanie kampanii informacyjnej, aby zwiększyć świadomość społeczna na temat Europejskiego Zielonego Ładu i związanych z nim kosztów: Musimy dotrzeć do społeczeństwa i pokazać, że skutki Zielonego Ładu dosięgną nie tylko rolnictwa, górnictwa i całego naszego przemysłu, ale także indywidualnego odbiorcy. Bo niedługo będzie wchodził w życie tzw. ETS 2, czyli opłaty za emisję indywidualnego odbiorcy. Tego Polacy nie wytrzymają – ocenił

“Od dziś, jako dwie Solidarności jesteśmy jak jedna pięść. I ta pięść będzie walczyć o to, aby faktycznie polski rząd zrozumiał, że popieranie Zielonego Ładu to droga donikąd i nie ma nic wspólnego z życiem w czystym środowisku – to jest tylko biznes i polityka. Doskonale o tym wiemy, że przyjmowano nas do UE, nie dlatego, że nas tak bardzo kochają, ale żebyśmy byli rynkiem zbytku i kolonią tanich miejsc pracy. My się na to nie godzimy, dlatego 6 marca wspieramy rolników” – podkreślił.

Dodał, że poza protestem w stolicy, Solidarność przygotowuje się do „dużego wydarzenia w Warszawie”, o którym opinia publiczna zostanie poinformowana w późniejszym czasie.

Kresy.pl