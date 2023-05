Ministrowie dyplomacji czterech państw przygotowywali normalizację stosunków Syrii i Turcji

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Iranu, Syrii i Turcji spotkali się w środę w Moskwie. Poczynili pierwsze ustalenia w sprawie normalizacji stosunków tych dwóch ostatnich państw.

Zgodnie z oświadczeniem ministrowie zlecili swoim zastępcom, aby w porozumieniu z ministrami obrony przygotowali “mapę drogową” dalszego rozwoju stosunków turecko-syryjskich, podał iracko-kurdyjski portal Rudaw.net. „Na czterostronnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w sprawie Syrii podkreślono potrzebę: współpracy w walce z terroryzmem, wspólnej pracy w celu ustanowienia podstaw dla powrotu Syryjczyków [uchodźców do ojczyzny], posunięcia procesu politycznego w Syrii naprzód, ochrony integralności terytorialnej Syrii” — napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu.

