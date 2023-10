Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych w Gazie – Palestyńczycy giną również na Zachodnim Brzegu

W bombardowaniach Strefy Gazy przeprowadzonych w nocy z środy na czwartek zginęło kilkudziesięciu Palestyńczyków. Ginęli także mieszkańcy Zachodniego Brzegu Jordanu.

Palestyński Czerwony Półksiężyc podał, że na Zachodnim Brzegu siły izraelski zabiły pięciu Palestyńczyków, podała w czwartek Al Jazeera. W tym regionie ziem palestyńskich doszło do strzelanin i protestów ulicznych po zniszczeniu przez pocisk szpitalu Al-Ahli. Spowodował on dużą liczbę ofiar śmiertelnych wśród cywilnych, co spowodowało wystąpienia uliczne w całym świecie arabskim i Turcji. Obie strony do tej pory przerzucają na siebie odpowiedzialność za tragedię. USA podtrzymują wersję izraelską.

Tymczasem władze Egiptu zatwierdziły wysłanie do Strefy Gazy konwoju z pomocą humanitarną. Będzie się na niego składać 20 ciężarówek. Wcześniej władze Izraela oświadczyły, że nie będą przeciwdziałać jego wjazdowi do palestyńskiej eksklawy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało, że zamierza przekazać do Stefy Gazy dary o łącznej masie 27 ton. Pomoc humanitarna znajduje się na pokładach samolotów transportowych, które już zmierzają z Rosji do egipskiego El Arisz na Synaju, znajdującego się w odległości około 50 km od granicy Stefy Gazy.

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Bojownicy ujęli też dużą liczbę izraelskich wojskowych i cywilów. Wyrafinowana, przygotowana od roku operacja Hamasu obejmowała destant przy pomocy paralotni i łodzi. Bojownicy operowali do kilkudziesięciu kilometrów w głębi izraelskiego teryorium i byli stanie zajmować posterunki izraelskiej armii i komisariat policji w Sderot.

W odwecie na atak Hamasu Izraelczycy rozpoczęli ostrzały i bombardowania Strefy Gazy, gdzie znajduje się główna baza tej organizacji polityczno-wojskowej. Eksklawa objęta jest pełną blokadą – odcięta od żywności, energii, wody i lekarstw. Przedstawiciel ONZ uznał to za naruszenie prawa międzynarodowego. W ostrzale i bombardowaniach ginie wielu palestyńskich cywilów.

Według danych przedstawionych przez Al Jazeerze po niemal dwóch tygodniach eskalacji zbrojnej między zginęło 348o Palestyńczyków.

aljazeera.com/kresy.pl