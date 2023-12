Wraz z końcem rozejmu i dostawami bomb z USA Izrael zaatakował kilkaset celów w Strefie Gazy

W piątek zakończył się trwający przez tydzień tymczasowy rozejm między Izraelem, a palestyńską organizacją polityczno-wojskową Hamas. Izraelczycy rozpoczęli już intensywne działania zbrojne.

Po tym, gdy strony nie były w stanie porozumieć się w sprawie warunków przedłużenia zawieszenia broni, w piątek Izrael wznowił działania wojenne przeciw Palestyńczykom w Strefie Gazy. Jako pierwsze do akcji wróciły izraelskie bombowce F-16, które ostrzelały ponad 400 celów w Strefie Gazy, w tym niektóre na samym południu eksklawy, w pobliżu przejścia granicznego z Egiptem w Rafah. Al Jazeera podkreśla jednak, że działania całości sił zbrojnych Izraela koncentrowały się na północnej części Strefy Gazy.

Katarska telewizja przewiduje, że armia izraelska będzie próbowała posunąć się głębiej w kierunku centrum miasta Gaza, tak jak zapowiedział minister obrony Izraela Joaw Gallant, który mówił o użyciu w tym celu czołgu, artylerii, buldożerów opancerzonych, a następnie piechoty.

Tymczasem sprzeczne wieści napływają z Kataru, gdzie miejscowi mediatorzy, dyplomaci Egiptu i Stanów Zjednoczonych wciąż próbowali przekonać zwaśnione strony do kolejnego przerwania walk. Al Jazeera wyraża przekonanie, że choć izraelscy negocjatorzy, delegowani przez służbę specjalną – Mosad, oficjalnie ogłosili wycofanie się z rozmów, to w istocie, jacyś przedstawiciele Tel Awiwu przebywają w Dosze.



Katarska telewizja uznaje, że powodem, dla którego izraelski premier Benjamin Netanjahu miałby utrzymywać przynajmniej podstawowy zespół przedstawicieli w Katarze, ma być chęć uniknięcia napięć w stosunkach z tradycyjnie sojuszniczymi Stanami Zjednoczonymi, które udzieliły Izraelowi poważnego wsparcia politycznego i materiałowego.

Waszyngton kontynuuje masowe dostawy uzbrojenia dla Izraela. Największym może być pakiet pomocowy o wartości 14,3 miliarda dolarów „na obronę Izraela”. Broń napływa do Izraela za pośrednictwem amerykańskich samolotów C-17 i komercyjnych transportowców powietrznych praktycznie od 8 października. „Washington Post” podał, że drogą powietrzną przywieziono już 15 tys. bomb i 57 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, co jest liczbą zgodną z szacunkową ilością zużytego uzbrojenia w ośmiotygodniowej kampanii oraz nośnością samolotów, które do tej pory lądowały w Izraelu.



W czasie, gdy kampania bombardowania Strefy Gazy została wznowiona, media ujawniły rodzaje bomb wysyłanych do Izraela przez Amerykanów, koncentrując się głównie na wyspecjalizowanych ciężkich „niszczycielach bunkrów”. W raporcie podano, że Amerykanie wysłali Izralczykom 100 bomb BLU-109. Niektóre media spekulują, że dostawa ta może oznaczać zmianę taktyki wobec Hamasu.

900-kilogramowa BLU-109 to nic innego jak „głupia bomba” z grubszymi ściankami zewnętrznymi niż bomby ogólnego przeznaczenia. Grubsza powłoka pomaga jej osiągnąć wyższy wskaźnik penetracji przez grubsze warstwy zbrojonego betonu przed eksplozją. Analogiczna bomba ogólnego przeznaczenia MK84 przenosi 430 kg materiału wybuchowego, a BLU-109 240 kg.

BLU-109, z których każd kosztuje amerykańskich podatników 65 tys. dolarów za sztukę w porównaniu z 16 tys. dolarów za każdą MK84, jest dla Izraela mało przydatna, jako zwykła bomba pozbawiona systemów naprowadzania. By BLU-109 mogła precyzyjnie trafiać cele, należy ją zmodernizować za pomocą znacznie droższej głowicy naprowadzania laserowego i tylnego modułu sterującego. Według tych samych raportów Stany Zjednoczone dostarczyły 3 tys. takich bomb systemu JDAM.

Oprócz 100 “niszczycieli bunkrów”, ujawnione dostawy z USA obejmowały nieinteligentne bomby ogólnego przeznaczenia dwóch typów: 5,4 tys. MK84 o wadze 900 kg i 5 tys. bomb MK82 – o masie 450 kg, a dodatkowo 1 tys. precyzyjnie naprowadzanych bomb GBU-39 o małej małej masie – 150 kg.



7 października palestyńska organizacja polityczno-wojskowa Hamas rozpoczęła ze Strefy Gazy atak na terytorium Izraela. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Bojownicy Hamasu znaleźli się w niektórych przypadkach daleko za linią granicy. Palestyńczycy strzelali do wojskowych i cywilów. Zajęli pewną liczbę izraelskich posterunków wojskowych przechwytując sprzęt w tym czołgi Merkawa. Co najmniej jeden taki czołg został uszkodzony w wyniku ataku improwizowanym dronem. Jego załoga została pojmana. Izraelczycy mogli stracić nawet siedem swoich czołgów. Palestyńczykom udało się także zając komisariat policji w Sderot.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane były konwoje z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

Do ostrzałów niskiej intensywności dochodzi także na granicy libańsko-izraelskiej, gdzie Izraelczycy ścierają się z Hezbollahem – wojskowo-polityczną organizacją libańskich szyitów.

Zginęło prawie 15 tys. Palestyńczyków. Jak podał 25 listopada portal Middle East Monitor wśród ofiar jest 6150 dzieci i 4000 kobiet. Liczba ofiar wśród Izraelczyków to około 1,2 tys. osób. Znaczną część wśród nich stanowią cywile.

aljazeera.com/kresy.pl