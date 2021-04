Iran ogłosił wzbogacanie uranu do poziomu 60%

Irańskie władze podały, że kraj ten zaczął wzbogacać uran do najwyższego dotąd poziomu czystości – 60%. To znacząco zbliża ten kraj do poziomu, który pozwala na wyprodukowanie bomby atomowej.

Jak podała w piątek agencja Associated Press, jako pierwszy postęp we wzbogacaniu uranu do 60% czystości ogłosił na Twitterze przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. „Gratuluję odważnemu narodowi islamskiego Iranu tego sukcesu. Siła woli narodu irańskiego jest cudowna i może rozbroić każdy spisek” – napisał Ghalibaf, którego AP zalicza do twardogłowych irańskich polityków.

Szef Organizacji Energii Atomowej Iranu przyznał później, że nastąpiło przesunięcie wzbogacania do 60%. Według Alego Akbara Salehiego wirówki produkują teraz 9 gramów na godzinę, ale w nadchodzących dniach produkcja spadnie do 5 gramów na godzinę. Salehi mówił, że obecnie w zasięgu Iranu jest „każdy poziom wzbogacenia”, jakiego kraj ten zapragnie.

Przypomnijmy, że do wyprodukowania broni atomowej potrzebny jest uran o czystości 90%. Iran wzbogacał do tej pory uran do poziomu 20%.

AP stwierdza, że niewielka ilość uranu wzbogacanego do nowego poziomu daje Iranowi możliwość szybkiego wycofania się. Agencja odbiera ruch Teheranu jako próbę wywarcia presji na negocjatorów w Wiedniu omawiających przywrócenie porozumienia nuklearnego.

Iran wcześniej twierdził, że może używać uranu wzbogaconego do 60% na statkach o napędzie atomowym, jednak kraj ten nie ma obecnie takich jednostek w swojej flocie.

Groźba wyższego wzbogacania uranu przez Iran wywołała już krytykę ze strony USA i trzech krajów europejskich będących sygnatariuszami porozumienia nuklearnego – Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W piątek rzecznik Unii Europejskiej Peter Stano nazwał decyzję Iranu „bardzo niepokojącym wydarzeniem”.

Przypomnijmy, że w poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oskarżył władze Izraela o sabotaż w ośrodku wzbogacania uranu w Natanz, gdzie w niedzielę doszło do cyberataku, który spowodował awarię dostawy energii elektrycznej. Dzień wcześniej w Natanz uruchomiono dodatkowe wirówki.

