Hamas odpowiada na zapowiedzi Izraela – grozi użyciem rakiet

Przywódcy Hamasu poinformowali stronę izraelską, że jeżeli IDF dopuści się ataku na rządzących Strefą Gazy, będą zmuszeni do ostrzelania gospodarczych celów w Tel-Awiwie – informował w czwartek The Times of Israel.

Jak informuje izraelski dziennik, Hamas poinformował przy pomocy libańskich mediów, że jest gotowy odpowiedzieć na próby zabicia ich przywódców. Kontrolujący Strefę Gazy zapowiedzieli, że są gotowi na wojnę z Izraelem niezależnie od terminu wyborów.

„Jesteśmy gotowi na podjęcie zbrojnej odpowiedzi, jeżeli Izrael spróbuje zaatakować któregoś z przywódców natychmiastową odpowiedzią będzie ostrzał rakietowy w kierunku celów w Tel-Awiwie”.

Jak informowaliśmy, we wtorek premier Binjamin Netanjahu informował media, że wojsko szykuje niespodziankę dla Hamasu, izraelskie media donoszą, że rząd prawdopodobnie rozważa atak na wysokich rangą członków tej organizacji.

„Hamas i inne organizacje terrorystyczne muszą zrozumieć, że albo zapanuje spokój i narzucą swoją wolę zbuntowanym frakcjom, albo nie będziemy mieli wyboru i rozpoczniemy nasze operacje. Nie mogę powiedzieć co to będzie, ale mogę wyznać, że będzie to duża niespodzianka.”- mówił premier.

Konflikt izraelsko – palestyński ciągle się tli, w ostatnim czasie nasz portal informował o reperkusjach jakie spotykają palestyńskich cywilów.

Dwa tygodnie temu pola położone we wschodniej części strefy Gazy zostały zalane tuż przed zbiorami w wyniku opróżnienia przez Izrael pobliskich zbiorników wody deszczowej. Według palestyńskiego Ministerstwa Rolnictwa działania Izraela spowodowały w samym styczniu straty na kwotę ponad 500 000 dolarów na 332 hektarach ziemi.

Palestyńscy rolnicy twierdzą, że krótko po powodzi izraelskie samoloty rozpyliły w Strefie Gazy chemikalia uważane za herbicydy. Widzieliśmy, jak izraelscy żołnierze palą oponę w pobliżu ogrodzenia, aby określić kierunek wiatru. Kiedy zobaczyli, że dym wiał na zachód, co oznacza, że ​​chemikalia mogą dotrzeć do ogromnych obszarów w Strefie Gazy i spowodować maksymalne szkody, wysłali miotacz plonów i spryskali wszystkie uprawy – powiedział Aref Shamali, 40-letni rolnik.

Z kolei w grudniu 2019 roku, Izrael powołując się na „względy bezpieczeństwa”, zabronił w tym roku chrześcijanom ze Strefy Gazy na wyjazdy na Święta Bożego Narodzenia do Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy. poprzednich latach nie było podobnych zakazów – w 2018 r. na święta z Gazy wyjechało prawie 700 chrześcijan.

Strefa Gazy to obszar o powierzchni 141 mil kwadratowych na zachodzie Izraela, będący pod kontrolą władz palestyńskich. Mieszka tam około dwóch milionów ludzi.

Od 2007 r., czyli od przejęcia rządów przez Hamas, Izrael i Egipt nałożyły blokadę ekonomiczną na Strefę Gazy, aby ograniczyć podróże i przepływ towarów. Zdaniem przywódców tych państw, często przemycano w ten sposób broń.

The Times of Israel/Kresy.pl