Bunt w irańskim więzieniu – są ofiary śmiertelne [+VIDEO]

Próba ucieczki doprowadził do zamieszek w więzieniu Evin w Iranie. W ich trakcie w wybuchł pożar.

Do zdarzenia doszło w sobotę. W więzieniu o ostrym rygorze miał dojść tego dnia do próby ucieczki. Według władz wywołała ona starcia różnych grup więźniów, w trakcie których doszło do zaprószenia ognia w jednym z budynków.

#Evin prison in #Tehran is on fire. Gunshots and alarms can be heard. It is said that thousands of political prisoners are being held here. pic.twitter.com/SW6qCjKPkI

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2022