Asad i Putin żartowali z Trumpa [+VIDEO]

Światowe media odnotowały pojawienie się nagrania, na którym słychać, jak prezydenci Rosji i Syrii uczynili obiektem swoich żartów prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak pisaliśmy, 7 stycznia Władimir Putin złożył niezapowiedzianą wizytę w stolicy Syrii Damaszku, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Baszszarem al-Asadem. Do wizyty doszło pierwszego dnia Bożego Narodzenia obchodzonego w Kościołach wschodnich. Obaj prezydenci odwiedzili m.in. prawosławny Sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Damaszku. Właśnie tam nagrano rozmowę, podczas której Asad i Putin wspomnieli Donalda Trumpa. Amerykański prezydent został porównany do biblijnego prześladowcy chrześcijan Szawła, który doznał nawrócenia podczas drogi do Damaszku. Rozmowa toczyła się w towarzystwie tłumacza i prawosławnego hierarchy.

„Jeśli Trump przejedzie po tej drodze, od razu znormalnieje” – powiedział Asad do Putina. „Zaproście go, on przyjedzie” – odparł rosyjski prezydent. Gdy Asad zadeklarował, że jest gotów to zrobić, Putin powiedział, że przekaże to Trumpowi. Obaj przywódcy, a także tłumacz i prawosławny duchowny byli wyraźnie rozbawieni tą konwersacją.

Nagranie, wykonane przez telewizję Rossija1, zostało opublikowane kilka dni temu na Twitterze przez rosyjskiego dziennikarza, jednak światowe media odnotowały je dopiero w czwartek przypominając, że Rosja znacząco wspiera Syrię w walkach toczących się na terenie tego kraju.

Асад о дороге в Дамаск, на которой стал христианином апостол Павел: Если Трамп по этой дороге проедет, сразу станет с ним все нормально.

Путин: Пригласите его, он приедет.

Асад: Я готов.

Путин: Я ему передам pic.twitter.com/Gkkvd0KR1J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 12, 2020

