Amerykanie twierdzą, że zabili dowódcę irackiej organizacji szyickiej powiązanej z Iranem

Dowódca Kataib Hezbollah, wspieranej przez Iran grupy zbrojnej w Iraku, którą Pentagon obwinia za atak na jej żołnierzy, miał zginąć w ataku odwetowym.



Departament Obrony USA podał, że jego „Siły przeprowadziły jednostronny atak w Iraku w odpowiedzi na ataki na żołnierzy amerykańskich, zabijając dowódcę Kataib Hezbollah odpowiedzialnego za bezpośrednie planowanie ataków na siły amerykańskie w regionie i udział w nich” – głosi oświadczenie amerykańskich sił zbrojnych, jakie zacytowała w środę wieczorem agencja informacyjna Reutera. Oświadczenie nie zostało sygnowane przez żadnego konkretnego oficera.

Amerykanie twierdzą, że nic nie wskazuje aby z powodu ataku doszło do strat wśród ludności cywilnej. Dwa anonimowe źródła z kręgów amerykańskich służb bezpieczeństwa, na jakie powołuje się Reuter, podały, że dowódca szyickiej milicji Abu Bakir al-Sadi, zginął w pojeździe, we wschodniej części Bagdadu, na skutek ataku drona.

Jeśli informacje te zostaną potiwerdzone, będzie to oznaczać, że Amerykanie dokonali zabicia najwyższego rangą irackiego komendanta od stycznia 2020 r., kiedy to w ataku rakietowym zginął Abu Mahdi al-Muhandis, zastępca dowódcy Sił Mobilizacji Ludowej (Szahd asz-Szabi). Wraz z nim zginął wówczas polityk i dowódca jeszcze większego kalibru, komendant sił specjalnych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Kasem Sulejmani. Odpowiadał on za koordynaowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Iranu na całym Bliskim Wschodzie.

Kataib Hezbollah są częścią Szahd asz-Szabi, która jest parasolową organizacją dla niemal wszystkich sił paramilitarnych irackich szyitów. Jednocześnie Szahd asz-Szabi są włączone w struktury oficjalnych irackich sił bezpieczeństwa. Odegrały one kluczową rolę w postrzymywaniu, a potem wypieraniu tak zwanego “Państwa Islamskiego”, które w toku błyskawicznej ofensywy w 2014 r. zajęło znaczne połacie terytorium Iraku.

Trzech amerykańskich żołnierzy zginęło w styczniu w ataku dronów na bazę sił USA w pobliżu granicy jordańsko-syryjskiej. Waszyngton uznał, iż nosił on „ślady” działań Kataib Hezbollah. Ugrupowanie ogłosiło, że ​​zawiesza operacje wojskowe przeciwko amerykańskim żołnierzom w regionie.

Środowy atak już wywołał antyamerykańskie protesty w Bagdadzie.

reuters.com/kresy.pl