Putin: w kwestii Ukrainy Rosja nie ma gdzie się cofnąć

Prezydent Rosji zagroził „ostrą” odpowiedzią na „nieprzyjazne kroki” Zachodu. Wypowiedź padła w kontekście aspiracji Ukrainy do wstąpienia do NATO.

Władimir Putin wziął we wtorek udział w posiedzeniu rozszerzonego kolegium ministerstwa obrony Rosji. W przemówieniu inaugurującym posiedzenie ocenił, że sytuacja wojskowo-polityczna na świecie pozostaje „trudna”, pojawiły się nowe konflikty a w wielu regionach „wzrósł potencjał konfliktu”.

„Poważne obawy budzi gromadzenie sił zbrojnych USA i NATO bezpośrednio w pobliżu rosyjskich granic, a także przeprowadzanie ćwiczeń na dużą skalę, w tym nieplanowanych” – mówił rosyjski prezydent. Jak dodawał, zaniepokojenie budzi też rozmieszczanie systemów rakietowych w Polsce i w Rumunii.

„Jeśli ta infrastruktura będzie przesuwana dalej, jeśli na Ukrainie pojawią się systemy rakietowe USA i NATO, to ich lot do Moskwy skróci się do siedmiu do dziesięciu minut, a po rozmieszczeniu broni hipersonicznej do pięciu. Dla nas to najpoważniejsze wyzwanie – wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa” – podkreślał Putin.

Prezydent Rosji przypomniał, że zaproponował prezydentowi USA negocjacje w sprawie porozumienia dotyczącego wykluczenia dalszego rozszerzania NATO na wschód i rozmieszczania broni uderzeniowej w krajach sąsiadujących z Rosją. „Potrzebujemy długoterminowych, prawnie wiążących gwarancji” – mówił zaznaczając, że Amerykanom „i tak nie można wierzyć”, ponieważ „łatwo wycofują się ze wszystkich traktatów międzynarodowych, które z tego czy innego powodu stają się dla nich nieinteresujące”.

„Ale przynajmniej coś powinno być, jakieś prawnie wiążące umowy, a nie ustne zapewnienia” – dodawał przypominając, że Zachód wycofał się z ustnej obietnicy nierozszerzania NATO na wschód.

Putin obwinił Zachód o wzrost napięcia w Europie. „To co teraz się dzieje, to ich wina. Na każdym kroku Rosja była zmuszona jakoś reagować, na każdym kroku sytuacja ciągle się pogarszała, pogarszała i pogarszała – degradowała i degradowała. A dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję: nie możemy dopuścić do rozwoju sytuacji, o której wspomniałem. Co, może to nie jest dla kogoś jasne? Powinno być jasne” – tłumaczył prezydent zaznaczając, że Rosja nie wymaga dla siebie „specjalnych” warunków. W dalszej części posiedzenia zaznaczał też, że propozycje przedstawione Amerykanom nie są ultimatum.

Putin zagroził, że w przypadku „kontynuacji jawnie agresywnej linii przez zachodnich kolegów” Rosja podejmie „odpowiednie odwetowe środki wojskowo-techniczne” i będzie „twardo reagować na nieprzyjazne kroki”.

Po przemówieniu ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu Putin ponownie zabrał głos, po raz kolejny rozwijając swoje zarzuty wobec Stanów Zjednoczonych. Wypominał im bombardowanie Jugosławii, inwazję na Irak pod fałszywym pretekstem posiadania przez ten kraj broni chemicznej, czy atak na Syrię bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wyraził przypuszczenie, że wcześniej bądź później USA opracują własną broń hipersoniczną, po czym zaopatrzą w nią Ukrainę, a „potem pod jej osłoną (…) uzbroją i będą pchać ekstremistów z sąsiedniego państwa, w tym do niektórych regionów Federacji Rosyjskiej, powiedzmy na Krym, w sprzyjających dla siebie, jak sądzą, warunkach”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Czy oni sądzą, że nie widzimy tych zagrożeń? A może myślą, że bezradnie będziemy przyglądać się pojawiającym się zagrożeniom dla Rosji? Na tym polega cały problem, że po prostu nie mamy się gdzie ruszyć – oto jest pytanie” – mówił Putin.

Rosyjski przywódca zapewniał, że Rosji nie interesuje konflikt zbrojny i rozlew krwi, i dlatego wystąpił do USA z wymienionymi propozycjami. Jego zdaniem pojawiły się sygnały, że partnerzy Rosji są gotowi do pracy nad nimi. „Ale istnieje też niebezpieczeństwo, że zostaną podjęte próby gadania, wyrzucenia w błoto wszystkich naszych propozycji a sami, korzystając z tej pauzy, będą robić to, co chcą”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że podczas swojego przemówienia Siergiej Szojgu twierdził, że na Ukrainie szykowana jest prowokacja z użyciem broni chemicznej.

Kresy.pl / kremlin.ru