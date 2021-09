MSW Białorusi po strzelaninie w Mińsku: wróg zostanie zniszczony

Po śmierci funkcjonariusza białoruskiego KGB podczas próby zatrzymania wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi zapowiedział ostrzejsze postępowanie milicjantów przy takich akcjach.

Białoruski państwowy kanał telewizyjny STW wyemitował w środę komentarz wiceszefa MSW Białorusi i dowódcy Wojsk Wewnętrznych Nikołaja Karpienkowa odnośnie strzelaniny, do której doszło we wtorek w Mińsku. Jak podawaliśmy wczoraj, podczas siłowego wejścia do jednego z mieszkań w Mińsku doszło do wymiany ognia pomiędzy funkcjonariuszami białoruskiego KGB i mieszkańcem lokalu. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby: jeden z kagiebistów oraz lokator, 32-letni Andriej Zielcer, informatyk, którego zamierzano zatrzymać w związku ze sprawą karną dotyczącą „terroryzmu”.

W wypowiedzi udzielonej STW Karpienkow tłumaczył, dlaczego funkcjonariusze nie zachowali środków ostrożności wchodząc do mieszkania, którego drzwi wcześniej wyłamali. „Był kobiecy głos, były groźby, że coś może się dziecku przydarzyć” – mówił wiceszef MSW twierdząc, że funkcjonariusze nie mieli broni gotowej do strzału, by „nie straszyć”.

Na pytanie o to, jakie teraz będzie postępowanie organów ścigania w takich przypadkach, Karpienkow odpowiedział: „Jest terrorysta, jest adres, pod którym on przebywa. Podjechali, ostrzegli, drzwi nie zostały otwarte – drzwi zostają wysadzone. Będą wysadzone drzwi, zostaną użyte granaty hukowe, funkcjonariusze wpuszczą tam psa, wejdziemy tam z tarczą, a jeśli w tej sytuacji nie zobaczymy podniesionych rąk – wróg zostanie zniszczony”. Jak zapewniał, taka reakcja będzie „prawidłowa i legalna”.

Niezależny portal Nasza Niwa podaje, że obecna w mieszkaniu podczas strzelaniny żona Zielcera Maria Uspienskaja została zatrzymana i jest podejrzana o „współudział” w zabójstwie kagiebisty. W czasie strzelaniny w domu nie było syna kobiety z pierwszego małżeństwa – był w tym czasie w szkole. Według Naszej Niwy Uspienskaja zbierała w przeszłości podpisy dla Swietłany Tichanowskiej, ale nie uczestniczyła w opozycyjnych protestach ze względu na syna. Nie wiadomo nic o związkach Zielcera z białoruską opozycją.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruskie MSW grozi „humanitarnym” użyciem ostrej broni

Kresy.pl / ctv.by / nashaniva.com