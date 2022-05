RBK: Chiny zamknęły swoje niebo dla boeingów i airbusów z Rosji

Chiny przestały wpuszczać w swoją przestrzeń powietrzną samoloty boeing i airbus, które Rosja przejęła od zachodnich leasingodawców po nałożeniu na nią sankcji – dowiedziała się agencja RBK.

Chiny zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów boeing i airbus „zarejestrowanych w dwóch jurysdykcjach”, czyli przymusowo przejętych w marcu przez Rosję w ramach kontrsankcji – dowiedziała się w piątek rosyjska agencja RBK w dwóch źródłach.

26 lutego br. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Unia Europejska nałożyła sankcje zakazujące dostaw cywilnych samolotów i części zamiennych do nich do Rosji, a także ich obsługi i ubezpieczania. Ponadto sankcje zobowiązały leasingodawców do rozwiązania dotychczasowych umów z rosyjskimi liniami lotniczymi do końca marca. Oznaczało to konieczność zwrotu przez Rosjan samolotów, głównie boeingów i airbusów, ale w ramach kontrsankcji Władimir Putin zezwolił przewoźnikom na zatrzymanie maszyn i rejestrację ich w Rosji. W ten sposób setki samolotów pozostało w rękach Rosjan.

Jedno ze źródeł RBK przekazało, że w maju chińskie władze lotnicze poprosiły wszystkie linie lotnicze, nie tylko rosyjskie, o aktualizację elektronicznych dossier o samolotach. Żądanie takich danych to standardowa procedura i rosyjscy przewoźnicy wykonujący loty do Chin poddali się jej. Jednak władze chińskie zażądały potwierdzenia, że ​​importowane samoloty rosyjskich przewoźników zostały oficjalnie wyrejestrowane za granicą, czego Rosjanie nie mogli zrobić. Dlatego chińskie władze lotnicze, przestrzegając międzynarodowego prawa lotniczego, nie zgodziły się na wykonywanie lotów takimi samolotami o „podwójnej rejestracji” – pisze RBK.

Rosawiacja oraz linia lotnicza iFly, która obsługiwała loty cargo do Chin, odmówiły komentarza w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w marcu zachodnie sankcje sprawiły, że Chiny odmówiły dostaw części zamiennych do samolotów rosyjskim liniom lotniczym.

Kresy.pl / RBK