Prezydent Duda: mamy od Chin zielone światło na zakup sprzętu ochronnego

Prezydent Chin powiedział, że jako Polska mamy zielone światło ws. zakupu sprzętu ochronnego. Takie zakupy są dokonywane. Jutro wyląduje w Polsce pierwszy samolot z Chin, w najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W środę podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda przypomniał m.in., że wcześniej zobowiązał się do działania na arenie międzynarodowej na rzecz wzmocnienia stopnia ochrony przed możliwością zarażenia się koronawirusem. Podkreślił, że dotyczy to przede wszystkim personelu medycznego oraz takich środków jak maseczki czy kombinezony i gogle ochronne.

– Mówiłem, że przeprowadzę w tej sprawie rozmowę z prezydentem Chin. Ta rozmowa odbyła się wczoraj – powiedział Duda. Dodał, że „to była bardzo dobra rozmowa”, która trwała 45 minut i podczas której przedstawił Xi Jinpingowi jak wygląda sytuacja w Polsce. Polski prezydent pogratulował mu zapanowania w dużym stopniu nad rozprzestrzenianiem się epidemii i tego, że Chiny powoli i konsekwentnie wracają do pracy. Zaznaczył, że dzięki temu możliwe będzie dla Polski zakupienie od Chińczyków potrzebnego sprzętu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

– Chiny produkują go normalnie w ogromnej ilości. Ta produkcja trwa i jest wzmacniana. Pan prezydent powiedział, że jako Polska mamy z ich strony zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać. I takie zakupy są dokonywane. Już jutro wyląduje [w Polsce – red.] pierwszy samolot z Chin z tym wyposażeniem. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów – oświadczył prezydent.

Andrzej Duda dodał też, że oprócz tego rodzaju działań, w Polsce, gdzie tylko to możliwe, uruchamiana jest produkcja potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Powiedział, że działania te są koordynowane i były dziś omawiane w ramach zespołu zarządzania kryzysowego. – Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione.

– W czwartek pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym wyląduje w Polsce; w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów – poinformował #PAD, który wczoraj rozmawiał z Prezydentem Xi Jinpingiem.https://t.co/NKQY06vXHG pic.twitter.com/ZM4y4zPiBV — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 25, 2020

Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem. Rozmowa trwała 45 minut. Według oficjalnego komunikatu strony polskiej, obaj prezydenci uzgodnili, że władze Chin będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony i sprzętu medycznego do zwalczania epidemii koronawirusa. Polski prezydent podkreślił też w rozmowie z Xi, że Polska jest gotowa pomóc w niesieniu pomocy, w tym przekazywaniu dostaw z Chin dla państw naszego regionu. Jeszcze we wtorek z Warszawy wyleciał samolot po chiński sprzęt.

W poniedziałkowym wywiadzie dla portalu Onet.pl Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, mocno skrytyowała zachowanie chińskich władz ws. rozprzestrzeniania się COVID-19. Jej zdaniem, władze Chin uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby zataić wszelkie informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a chińscy obywatele „wiedzą, że winę za tę pandemię ponosi ich rząd”. We wtorek wieczorem ten sam portal opublikował tekst autorstwa chińskiego ambasadora w Warszawie, Liu Gangyuana, będący odpowiedzią na oskarżenia ze strony amerykańskiej ambasador. Twierdzi, że Stany Zjednoczone naciągają fakty, a w walce z epidemią koronawirusa przerzucają odpowiedzialność na innych. „Z życzliwością” przekazał też władzom USA trzy sugestie, podkreślając przy tym, że Polska docenia wysiłki Pekinu w zwalczaniu epidemii.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W minioną sobotę na antenie Radia Maryja były szef MON Antoni Macierewicz skrytykował możliwość sprowadzania pomocy medycznej z Chin. Jak pisaliśmy, działania tego kraju nazywa „ofensywą chińską”.

Twitter.com / KPRP / Kresy.pl