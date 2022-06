Nowa Zelandia określiła amerykańskie ruchy prawicowe jako terrorystyczne

Powinniśmy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji wojny z Rosją - oświadczył pełnomocnik rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wyraził opinię, że politycy się przed tym wzdragają, bo chcą powrotu do tego, co było przed nią. Jego zdaniem państwa powinny być przygotowane m.in. na próby rosyjskiego sabotażu.

Naimski uczestniczył w Waszyngtonie w konferencji US-EU Defense and Future Forum. "Dyskutujemy obecnie nad decyzjami dotyczącymi sankcji, ograniczeń importu i eksportu, ograniczeń cenowych na istotne produkty, albo ograniczeń ilości gazu na mieszkańca. To są decyzje, których w normalnej gospodarce rynkowej się nie podejmuje; jesteśmy do tego zmuszeni, bo jesteśmy w sytuacji nienormalnej - sytuacji wojny" - powiedział, cytowany w środę przez PAP.

Wyraził opinię, że Zachód jest de facto na wojnie z Rosją, a historycy w przyszłości opiszą obecny okres mianem "drugiej zimnej wojny". "Politycy się wzdragają przed przyjęciem tego stanowiska, bo ma to swoje konsekwencje, m.in. sprowadzające się do tego, że nie będzie powrotu do tego, co było przed wojną. Ale nie ma do tego powrotu i z takim nastawieniem trzeba podchodzić do planów na przyszłość" - dodał.