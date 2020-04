Korea Południowa przeprowadziła wybory w warunkach pandemii

Mimo niewielkiej fali kolejnych zakażeń jaka nastąpiła w Korei Południowej po zwalczeniu pandemii koronawirusa, władze tego kraju zdecydowały się na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Wybory do koreańskiego Zgromadzenia Narodowego odbyły się w środę. Swoich kandydatów zarejestrowało w nich 35 partii ale liczyły się tylko dwie. Zdecydowane zwycięstwo odniosła rządząca, centrowa Partia Demokratyczna. Zagłosowało na nią ponad 33 proc. obywateli. To wzrost o 7,8 punktów procentowych w stosunku do poprzednich wyborów. Przełoży się to na zwiększenie reprezentacji parlamentarnej partii o 52 deputowanych. Rządząca partia będzie miała ich łącznie 180 na łączną liczbę 300 zasiadających w parlamencie.

Dużą porażkę poniosła główna partii opozycyjna – prawicowa Wspólna Przyszłość. Wspólnie z mniejszą partią satelicką Przyszłość Korei zdobyła on łącznie 103 mandaty, o 9 mniej niż partie te posiadały w poprzedniej kadencji.

Pozostałe partie zdobyły niewielkie reprezentacje: Partia Sprawiedliwości – 6 mandatów, Partia Ludowa – 3 mandaty, Otwarci Demokraci 3 mandaty.

Korea Południowa była jednym z pierwszych państw, który musiał zmagać się z pandemią koronawirusa SARS COVID-19. Łącznie nowym wirusem zakaziło się w tym kraju 10,6 tys. osób. Pandemia pociągnęła za sobą 229 ofiar śmiertelnych. Poprzez politykę ścisłej supresji koreańskim władzom udało się znacznie ograniczyć jej zakres, ale nadal pojawiają się wtórne zarażenia. W środę odnotowano w Korei Południowej 27 nowych zarażeń.

By przeprowadzić wybory w takich warunkach władze wprowadziły pewne środki zapobiegawcze. Wszyscy głosujący zostali zobowiązani do ubrania masek i gumowych rękawiczek. W oczekiwaniu na wejście do lokalu wyborczego Koreańczycy musieli też zachować co najmniej metrowe odstępy. BBC zaznacza, że obywatele w pełni podporządkowali się tym zasadom i cierpliwie oczekiwali w kolejkach zachowując odległości. Od piątku była możliwość wcześniejszego oddania głosu z czego skorzystało 11 mln osób – 26 proc. uprawnionych. Łącznie frekwencja wyniosła 66 proc. i była najwyższa od 16 lat.

