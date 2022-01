Protestujący zajęli lotnisko w największym mieście w Kazachstanie – płonie ratusz [+VIDEO]

Europosłanka KO Janina Ochojska porównała w niedzielnym wywiadzie dla tygodnika Polityka Straż Graniczną do niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. We wtorek do słów Ochojskiej odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Wielu z nas ma w rodzinach mundurowych, sama słyszałam od mieszkańców strefy, że przecież ich wujek czy kuzyn nie zrobiłby czegoś tak podłego... Nie mam wątpliwości, że w Straży Granicznej są również przyzwoici ludzie, ale ich przyzwoitość ginie w konfrontacji z rozkazami. Gdy o tym myślę, przychodzi mi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też bronił się, mówiąc, że tylko wypełniał rozkazy - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem Polityka Janina Ochojska, eurodeputowana KO. We wtorek do słów Ochojskiej odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "Piszę o tym, bo nie dalej jak kilka dni temu Pani Janina Ochojska porównała polskich żołnierzy i funkcjonariuszy właśnie do Eichmanna. To porównanie godzi nie tylko w honor polskiego munduru, ale przede wszystkim jest potwarzą dla ofiar niemieckiego barbarzyństwa, dla milionów pomordowanych przez niemieckich katów, takich jak Eichmann" - napisał Morawiecki na Facebooku.