Lider Narodu Kazachstanu stracił stanowisko, a prezydent ostrzega „spiskowców” [+VIDEO]

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił usunięcie swojego poprzednika i oficjalnego „Lidera Narodu” Nursułtana Nazarbajewa ze stanowiska przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa.

Tokajew ogłosił to w środowej, transmitowanej przez telewizję odezwie do narodu. Było to już trzecie tego typu wystąpienie Tokajewa w ciągu ostatnich dni, w czasie których Kazachstan targany jest gwałtownymi protestami do jakich doszło w wielu miastach. Takajew jednym zdaniem określił się nie tylko głową państwa, ale tak jako „od dzisiejszego dnia przewodniczący Rady Bezpieczeństwa”.

W swoim wystąpieniu prezydent Kazachstanu wyraźnie przyjął twardszy ton w ocenie sytuacji niż w poprzednich wystąpieniach, w których ogłaszał kolejne ustępstwa władz. „W naszym ukochanym mieście zachodzą masowe ataki na funkcjonariuszy służb porządkowych. Są wśród nich zabici i ranni. Tłumy elementów bandyckich biją żołnierzy, znęcają się nad nimi, prowadzą ich nagimi po ulicami, używają przemocy wobec kobiet, rabują sklepy. Sytuacja zagraża bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców Ałmaty i nie można tego tolerować” – w ten sposób Tokajew opisał sytuację w największym mieście kraju i byłej stolicy, gdzie od zeszłego wieczora zamieszki przybrały najbardziej gwałtowny charakter.

Dodał jednak, że „sytuacja rozogniła się w wielu innych centrach obwodowych” w związku z czym władze sięgnęły po stan wyjątkowy. „To niezbędny środek” – uznał Tokajew, który podkreślił, że jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo wszystkich obywateli Kazachstanu, ale też o „integralność terytorialną” kraju. Wszystkie swoje działania określił jako „nakierowane na powodzenie wielonarodowościowego Kazachstanu”, ale „te środki są jak na razie niedostateczne”.

„Uwagę zwraca wysoki poziom zorganizowania elementów chuligańskich. Dowodzi to starannego planowania działań spiskowców, którzy są motywowani finansowo. Otóż właśnie spiskowców” – scharakteryzował liderów protestów prezydent Kazachstanu.

„Zamierzam działać maksymalnie surowo” – ostrzegł ich Tokajew – „To kwestia bezpieczeństwa naszych obywateli, którzy zwracają się do mnie z licznymi prośbami, bym bronił ich życia i życia ich rodzin. To kwestia bezpieczeństwa naszego państwa. Jestem pewien, naród mnie poprze”.

Prezydent zadeklarował przy tym, że pozostanie w stolicy „co by nie było”. Dodał – „Wkrótce wystąpię z nowymi propozycjami w sprawie transformacji politycznej Kazachstanu. Pozostaje na wcześniejszym stanowisku konsekwentnych reform”.

„Szczególnie” Tokajew dziękował funkcjonariuszom służb porządkowych i żołnierzom za to, że „przyjęli na siebie uderzenie bojówkarskich grup i niestety ponoszą straty”.

Odwołanie Nazarbajewa ze stanowiska szefa Rady Bezpieczeństwa to istotna polityczna zmiana w życiu środkowoazjatyckiej republiki. Nazarbajew przejął władzę nad Kazachstanem jeszcze w 1989 r., gdy został pierwszym sekretarzem KC Komunistycznej Partii Kazachstanu będącej częścią KPZR, zaś w kwietniu 1990 został wybrany prezydentem Kazachskiej SRR. 1 grudnia 1991 wygrał wybory na prezydenta niepodległego już Kazachstanu zdobywając 98,8% poparcia.

Nazarabajew zwalczał w swoim państwie z radykalizmem islamskim. Był pionierem idei integracji eurazjatyckiej, Kazachstan jest jednym ze współzałożycieli Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego. Jednocześnie jednak starał się odgrywać samodzielną rolę w polityce międzynarodowej i wchodzić w rolę pośrednika między państwami zachodnimi i Rosją. Nazabajew prowadził konsekwentną politykę kulturalną derusyfikacji kraju, której zwieńczeniem jest decyzja o odejściu od alfabetu opartego na grażdance na rzecz zapisu języka kazachskiego przy pomocy liter łacińskich. W ostatnim okresie mierzył się z kwestionowaniem integralności terytorialnej Kazachstanu przez polityków rosyjskich w tym samego Władimira Putina, który mówił o terytorialnych „podarkach” w postaci „tradycyjnych rosyjskich” obszarów, jakie Kazachowie mieli dostać jeszcze w czasach ZSRR.

W polityce gospodarczej Nazarbajew starał się wyjść poza opieranie rozwoju na sektorze wydobywczym, mającym duże znaczenie w bogatym w surowce kopalne Kazachstanie. Otworzył granice państwa i podjął politykę ściągania zagranicznych inwestorów. Przygotował też reformę systemu politycznego państwa, zakładającą rozszerzenie uprawnień parlamentu kosztem kompetencji prezydenta.

W marcu 2019 r. Nazarbajew sam zrezygnował ze stanowiska prezydent. Jego następcą został Tokajew. Nazarbajew otrzymał tytuł „elbasy” – „Lidera Narodu”, ale praktyczne znaczenie dla utrzymania jego znaczenia politycznego miało jednak właśnie przewodniczenie Radzie Bezpieczeństwa.

