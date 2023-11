Wybuch na granicy amerykańsko-kanadyjskiej nie był aktem terroryzmu

Federalne Biuro Śledcze USA (FBI) po przeprowadzeniu działań śledczy oceniło, że środowy wybuch samochodu na przejściu granicznym przy wodospadzie Niagara nie miał tła terrorystycznego.

„FBI Buffalo zakończyło dochodzenie na miejscu incydentu na Tęczowym Moście. Przeszukanie miejsca nie ujawniło żadnych materiałów wybuchowych ani powiązań terrorystycznych” – telewizja ABC News zacytowała w czwartek oświadczeniu agencji. Wnioski agencji odzwierciedlają to, co gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul powiedziała w środę wieczorem na konferencji prasowej, kiedy twierdziła, że nie ma dowodów na to, że katastrofa po amerykańskiej stronie granicy między Stany Zjednoczonymi a Kanadą przy wodospadzie Niagara była atakiem terrorystycznym.

Także Hochul powiedziała reporterom, że na miejscu zdarzenia nic nie wskazywało na obecność materiałów wybuchowych.

W środę doszło do wybuchu samochodu, który z dużą prędkością przejeżdżał przez przejście graniczne przy Tęczowym Moście łączącym Stany Zjednoczone z Kanadą. Jak pokazują nagrania incydentu, samochód poruszał się tak szybko, że wzbił się w powietrze i rozbił na instalacjach bramki granicznej. Doszło do wybuchu, małego pożaru, który zwrócił uwagę wielu świadków obfitymi kłębami dymu.

„Właściwie można było na to spojrzeć i zapytać: «Czy to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję?» ponieważ widok, jak wysoko w powietrzu wzniósł się ten pojazd, a potem katastrofa, eksplozja i pożar, były tak surrealistyczne” – skomentowała nowojorska gubernator.



Wild video showing the car that exploded in Niagara Falls traveling in excess of 75mph+ before going airborne pic.twitter.com/58ExNjU4fY

— DC_Draino (@DC_Draino) November 22, 2023