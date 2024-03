W amerykańskim Baltimore zawalił się most – możliwe ofiary śmiertelne [+VIDEO]

W nocy z poniedziałku na wtorek statek zidentyfikowany jako kontenerowiec Dall uderzył w filar mostu w Baltimore w stanie Maryland. Most zawalił się w chwili, gdy znajdowały się na nim samochodzy.

Nurkowie oraz zespoły poszukiwawczo-ratownicze szukają ludzi w rzece Patapsco po tym, jak do wody wpadły kilka pojazdy, w tym jeden wielkości ciągnika siodłowego, powiedział Kevin Cartwright, dyrektor ds. komunikacji straży pożarnej miasta Baltimore. To skutek katastrofalnego w skutkach uderzenia statku w filar mostu Francis Scott Key Bridge, które doprowadziło do zawalenia się instalacji. Całość zdarzenia została zarejstrowana przez jedną z kamer.



Pierwsze informacje o uderzeniu kontenerowca w most naokoło 1:30 w nocy. Cartwright powiedział, że doniósł, że statek wypływający z portu w Baltimore uderzył w kolumnę na moście. Dodał, że w chwili zawalenia się na moście mógł znajdować się pojazd „wielki jak ciągnik siodłowy”. Agencja Reutera podała, że do wody wpadło co najmniej siedem pojazdów. Zespoły pracowały „metodycznie i bezpiecznie”, aby zapewnić, że „wszyscy działający na miejscu zdarzenia są bezpieczni i że możemy poczynić postępy, nie wyrządzając nikomu szkody” – powiedział Cartwright.

Władze stanu Maryland poinformowały, że cały ruch został już skierowany na objazdy. Burmistrz Baltimore Brandon Scott poinformował w poście w mediach społecznościowych około 3 nad ranem. że był w drodze na miejsce zdażenia. „Służby ratunkowe są na miejscu i trwają czynności” – dodał.

Most został zbudowany w latach 1972-1977. Miał długość 2,57 km. Ruch na nim był znaczny, jako części obwodnicy Baltimore. Otrzymał imię Francisa Scotta Key, autora pieśni, która stała się hymnem Stanów Zjednoczonych. Most miał znajdować się w pobliżu miejsca, z którego autor obserwował ostrzał Fortu McHenry w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej 1814 r., co zainspirowało go do napisania słów „Gwieździstego sztandaru”.

cnn.com/theguardian.com/kresy.pl